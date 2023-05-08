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場邊人語／左撇先發 對手被卡

彭廣揚

紐約尼克隊目前正在和邁阿密熱火隊進行七戰四勝制的NBA季後淘汰賽，該隊先發陣容之中擁有3名左撇球員，是現階段爭取奪標的各個隊伍最搶眼的「左怪」當家實例。

NBA歷年來都記錄個別球員的身高、體重、生日、學歷、經歷等相關資料，然而卻沒有刻意註明球員先天使用左手或右手，以及登場時候究竟是左投或者右投。

不過，比對現有的資料顯示，大聯盟目前30支球隊現役球員之中，大約有十分之一是左撇子。

1986年2月14日，身高6呎9吋的小前鋒柏德（Larry  Joe Bird）和波士頓塞爾蒂克隊走訪奧勒岡州波特蘭拓荒者隊，平常使用左手寫字但是用右手投籃的柏德，上場49分鐘，岀奇地左右開弓，全場共得到47分14個籃板球11助攻，其中20分完全是左撇的慣性動作，協助球隊以120：119險勝。

紐約尼克隊的三名先發左撇球員各司其職，分別是現年26歲的組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、現年28歲的大前鋒藍道（Julius  Deion Randle ），以及現年22歲的得分後衛巴瑞特（Rowan  Alexander Barrett Jr.）。

此外，現年25歲，身高7呎的替補中鋒哈特登斯坦（Isaiah  Hartenstein）也是左撇。

尼克隊史上知名度和成就最高的左撇球員，就是剛剛於3月21日去世的6呎10时中鋒里德（Willis Reed Jr.）；他曾經7次當選全明星，兩度協助球隊榮獲NBA年度總冠軍。

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