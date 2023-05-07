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場邊人語／布克爭氣 太陽升起

彭廣揚

鳳凰城太陽隊於5月5日晚間在亞利桑納州主場，1萬7071名球迷的熱情捧場之下，以121比114力退到訪的科羅拉多丹佛金塊隊，贏得季後賽第二輪系列賽首度勝利。

現年26歲，身高6呎5吋的得分後衛布克（Devin  Armani Booker），全場上陣 41分鐘37秒獲得47分，是第一節和第四節，以及全場得分最多者。他至此在這個季後賽季，有力地回答他在上個球季留給廣大球迷的懸念。

布克是於2015年10月28日在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)亮相之後，已經三次代表鳳凰城太陽隊參加季後賽。

他在2020-21球季的22場季後賽事之中，場均在陣40.4分鐘，得到27.3分，投籃命中率 44.7%，三分球命中率32.1%，5.6個籃板球4.5次助攻和90.5%的罰球命中率。

但是他在2021-22球季的10場季後賽事之中，場均在陣36.6分鐘，得到23.3分，投籃命中率 45.1%，三分球命中率43.1%，4.8個籃板球4.4次助攻和88.7%的罰球命中率。

不過，他在本球季的8場季後賽事之中，場均在陣42.8分鐘，得到36.9分，投籃命中率 60.2%，三分球命中率48.9%，5個籃板球6.9次助攻和90.5%的罰球命中率。

季後賽 亞利桑納州 NBA

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