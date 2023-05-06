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場邊人語／皇家無愧 金鶯險虧

彭廣揚

差一點又是輸的不明不白。

獲勝場數已經達到雙位數的巴爾迪摩金鶯隊，5月4日午後在考夫曼球場（Kauffman Stadium）做客，在領先七局之後遭到對手追平，所幸在第八局和第九局共增添5分，終場以13比10告捷。

本球季金鶯隊已經出賽21場，其中11場都是反敗為勝。

在此之前，按照戰績的排名表現，有一場比賽應該沒有懸念；然而事實恰好相反，該贏的最後沒有勝出，本來不被看好的球隊卻讓對方抱蛋而遁。

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組排名第二的巴爾廸摩金鶯隊，5月3日晚間在密蘇里州堪薩斯城遭到皇家隊以0比6接待。皇家隊在大聯盟美聯中區小組五隊之中戰績墊底。

金鶯隊在例行賽季出戰29場之後，取得20勝9敗的成績，勝率69%，這是自1989年以來球隊第四次有如此佳績。在1970年的球季，球隊曾經在82場賽程的前29場賽事寫下21勝8敗的紀錄。

該隊如今在例行賽季出賽30場之後，戰績為21勝9負，勝率70%，是1997年以來最亮麗的成績單。

具體的說，金鶯隊目前的表現令人刮目相看；最近的15場賽事有12次捷報，最近的18場比賽14次凱旋而歸，還有最近的21場比賽有16次勝出。

坦帕灣的光芒隊和巴爾廸摩的金鶯隊，是大聯盟僅有的兩支到目前為止吃敗仗的場數還在10場以內的球隊。

皇家 密蘇里州 MLB

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