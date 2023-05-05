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場邊人語／道奇頑強 對手夠嗆

彭廣揚

在美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組排行居首的洛杉磯道奇隊，5月3日午後在主場迎戰代表國聯東區小組的費城人隊，進行本球季第10場日戰，第32場賽事和第18次捍衛主場比賽。

作客的費城人隊在第一局上，就以中外野方向高飛犧牲打先馳得點，道奇隊全場一路追趕，直到第九局下才先依靠一支一壘安打追平，再加上一支右外野方向353英呎遠的再見滿壘全壘打，以10比6逆轉勝出。

道奇隊因此獲得六連勝以及本球季第19場勝利。道奇隊最近一次六連勝，是於2022年7月31日到8月13日之間。

道奇隊5月1日到3日在南加州洛杉磯主場，和來自賓州費城的費城人隊舉行三場比賽； 道奇隊前兩場的比賽，分別以13比4和13比1獲勝。

道奇隊在5月2日的夜戰，總共擊出17支安打得到13分，創下這個例行賽季團隊最佳表現紀錄。

道奇隊在5月1日的夜戰，總共擊出15支安打得到13分，八局團隊攻擊給力，只有一局沒有得分。

道奇隊在這個賽季，單場只要能夠至少得到4分，戰績為17勝3敗。全隊已經有24埸比賽每場至少揮出一支全壘打。這種佳績只有坦帕灣光芒隊超越它。

此外，道奇隊現年32歲的內野手孟西（Maxwell Steven Muncy），岀賽27場累積揮岀21支安打，有11支全壘打，目前是大聯盟的红不讓王。

道奇 費城 洛杉磯

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