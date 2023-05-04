場邊人語／季後無料 不留爺了

看起來，曼菲斯灰熊隊不需要等到仲夏才問責；球隊如今已經鐵了心地走向「三上一下」的人事方向，以便再接再厲奪得錦標歸。

三名目前篤定留在台上的主角，分別為現年23歲的組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）、身高6呎11吋的大前鋒𠎀克森（Jaren Walter Jackson Jr.）和身高6呎5吋的得分後衛貝恩（Desmond Bane）。

灰熊隊已經連續兩年以美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）西區排名第二的身分晉級季後賽 。在2020-21例行賽季，灰熊隊戰績56勝26敗；而在季後賽第一輪，灰熊隊先以四戰一勝淘汰明尼蘇達灰狼隊，可惜在第二輪對抗來自北加州 的金州勇士隊時，以一勝四敗的表現出局。

在2022-23例行賽季，灰熊隊的戰績為51勝31敗，在西區15支球隊中名列第二。然而自從4月16日到28日，灰熊隊於季後賽第一輪出戰洛杉磯湖人隊，結果僅以二勝四敗飲恨打包回家。

現年27歲、加拿大籍的灰熊隊小前鋒布魯克斯（Dillion Brooks），由於在本季季後賽關鍵時刻動口又動手，卻在攻擊端幾乎沒有作為，導致球隊在球季結束後，立即表達雙方合作到此為止，沒有計劃讓布魯克斯再度代表灰熊隊出台的立場。

布魯克斯於2017年6月22日參加大聯盟年度選秀，由休士頓火箭隊在第二輪15順位選中。他於同年6月22日被交易到灰熊隊，7月21日和灰熊隊簽約三年。

由於布魯克斯經常岀言不遜和不當出手，遂有「大聯盟找碴者」（All-NBA Agitators）惡名在外。自今年2月2日以來，就有四次遭到罰款和一次被罰停賽一場的𨥈錄。

布魯克斯代表灰熊隊先發參加了五場季後賽，單場在陣最長時間為40分鐘55秒，投籃次數最多15次最少11次，投籃命中率最高為36.4%，最低只有20%，雖然每場比賽都有三分球進帳，但是命中率最高為40%、最低只有14.3%；五場累積得分只有48分，單場最高得分為12分，最低得分只有7分。

布魯克斯在季後賽的表現被看穿不是那塊料，此球隊只有因做罷了。