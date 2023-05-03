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「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

場邊人語／後衞落實 費城強勢

彭廣揚

在1萬9156名波士頓本地捧場球迷的關注下，費城76人隊於5月1日晚間在麻州道名銀行球場（TD Garden)，以119比115取勝波士頓塞爾蒂克隊，拿下雙方在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 季後賽第二輪系列賽的開門紅。

大部分的球迷，對於現年33歲，費城76人隊得分後衛哈登（James Harden）上陣39分鐘21秒，出手投籃30次有17次得分，三分球14投中2，罰球4投4中全場獨得45分的表現讚不絕口。

然而有不在少數的球迷，對於現年22歲，費城76人隊組織後衛馬克西（Tyrese  Kendrid Maxey）上陣35分鐘49秒，出手投籃24次有10次得分，三分球9投中2，第四節罰球4投4中，還有4次抄截成功，全場獲得26分的表現卻未曾给予足够肯定。

從圍觀籃球的角度出發，單槍匹馬殲敵的局面始終叫座，而雙槍俠連袂出擊結果輕鬆贏得掌聲，至於三巨頭能夠同場出擊，更是令人期待和振奮。

但是站在微觀的角度去觀賞職籃賽事，還是需要一個人在一群人中突出，雖然這個人可以是任何人，可是他極有可能來自攻擊端，即使是善於防守的他，有很大可能成為無名英雄。

哈登有耐性，值得如雷的掌聲；馬克西夠韌性，也值得拍手叫好。

費城 波士頓 麻州

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