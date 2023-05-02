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場邊人語／下不下雨 場外細語

彭廣揚

「風雨無阻」這句話，在美國職棒大聯盟（MLB) 的賽事中不適用。

4月28日午後，底特律老虎隊正準備在主場迎戰匹茲堡海盜隊，然而面對又冷又溼的天氣無解，只有及時宣布賽程延遲到29日進行，並分別調整29日兩場連續比賽的開始時間為中午12時10分和下午5時10分。

結果老虎隊在一日兩戰中，先以7：4獲勝，隨後卻以4：6見負。

紐約大都會隊28日在主場和亞特蘭大勇士隊交鋒，則沒有這種運氣。雙方已進行到五局上，勇士隊揮出一支右中外野方向433英呎遠的三分全壘打之後，雨不停地落下，大都會隊一面因此無奈地失去追平或者逆轉的機會，同時規則判定勇士隊獲勝。

大都會隊和勇士隊，本來預定於4月30日午後在紐約市皇后區較量，但是持續不停的雨，造成大都會隊不得不連續第二天宣布「遇雨暫停」，利用5月1日補賽。

天公如此不作美，直接影響了大都會隊和勇士隊先發投手和救援人手的調度。

全球氣候變遷，是目前熱門的國際話題之一；地方氣象預報，則一直是大聯盟平順運營的充要條件。

大聯盟對於刮風和下雨向來都不敢輕忽，換句話說，又風又雨的日子雖然並不見得稀奇，然而比賽當天風向和風向如何、落雨的可能性有多少、風雨形勢是否驟然轉急、場地以內有沒有明顯積水，這些天氣因素關係到球賽须不須要暫停、延遲、取消、換期、補賽，及球員基本活動的安全。

難怪片片落雨，總會招引棒球場外如此多的細語。

大都會 勇士 氣候變遷

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