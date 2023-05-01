場邊人語／加州球隊 墨城捉對

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的舊金山巨人隊和聖地牙哥 教士隊，4月29日和30日晚間，移師到墨西哥 首都暨第一大城墨西哥城進行第五屆「墨西哥系列賽」。

教士隊首場以16：11取勝。

這是大聯盟首次選擇墨西哥的墨西哥城做為正式系列賽場地；前四屆的場地是在墨西哥的蒙特雷(Monterrey)。

來自南加州聖地牙哥的教士隊，將擁有主隊和主場優勢。

大聯盟早在1996年4月16日至18日舉行首屆「墨西哥系列賽」，由教士隊和紐約大都會隊對壘；第二屆比賽於2018年5月4日到6日進行，出戰雙方為教士隊和洛杉磯 道奇隊。第三屆賽事於2019年4月13日和14日舉行，由聖路易紅雀隊對抗辛辛那提紅人隊。第四屆大賽於2019年5月4日和5日進行，由休士頓太空人隊和洛杉磯天使隊交火。

這次系列賽的場地艾魯球場Alfredo Harp Helú Stadium），海拔高度約有7200英呎，對於棒球打擊者有著難以取代的優勢；這種容易出現外野方向高飛長打的形勢，比起在科羅拉多丹佛的洛磯隊主場 - 柯爾斯球場（Coors Field ）還要過之無不及。

對於教士隊來說，這兩場在近隣國家舉行的比賽，恰好是考驗球隊是否能夠及時警醒振作。至於對於巨人隊而言，球隊的起手式戰果6勝13敗，也不能再喊慢熱的口號了。