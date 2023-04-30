場邊人語／黑豹精採 期待出彩

美國職業美式足球 大聯盟（NFL）卡羅萊納黑豹隊，經過日前和芝加哥熊隊達成交易，4月27日晚間在密蘇里州 堪薩斯城，大聯盟第88屆年度選秀活動之中，如願地圈點現年21歲的四分衛楊恩（Bryce Christopher Young）為狀元。

楊恩是自從1967年以來， 第一個來自阿拉巴馬大學的四分衛，在大聯盟年度選秀活動中以狀元身分出列。

在楊恩之前，出身阿拉巴馬大學美式足球校隊的球員，參加大聯盟年度選秀最佳結果，是身高6呎2吋的防守球員班奈特（Cornelius O'Landa Bennett），於1987年由印第安納亞波里斯小馬隊在第一輪第二順位圈中。當年的選秀狀元，是由坦帕灣海盜隊揀選、6呎5吋的四分衛泰斯塔佛迪（Vincent Frank Testaverde ）。

黑豹隊在如願以償之後，立即著手打造以楊恩為賽事中心的作戰隊伍，以及相關配套的運營舉措和團隊。球隊上下和遠近球迷雖然對於這個年輕戰場指揮充滿期待，然而球隊還沒有公開宣布，楊恩究竟會不會在例行賽季首度主埸比賽亮相？

黑豹隊本季賽程挑戰性一般，將在主場對抗亞特蘭大隼鷹隊、達拉斯牛仔隊、綠灣包裝工隊、休士頓德州 隊、印第安納亞波里斯小馬隊、明尼蘇達維京人隊、紐奧良聖徒隊、坦帕灣海盜隊。

楊恩是2021年度美國大學美式足球最佳球員，也就是海斯曼（The Heisman Memorial Trophy）獎項得主；他是阿拉巴馬大學美式足球校隊的歷史上，首個成為全國年度最佳球員的四分衛。

如何延續和發揮美式足球的輝煌場面，一直是黑豹隊考量選擇楊恩的焦點。

黑豹隊曾經於2011年選秀活動中，圈選身高6呎5吋的紐頓（Cameron Jerrell Newton）為狀元，他為黑豹隊跨刀十年岀戰過148場。

楊恩是第九個成為大聯盟年度選秀狀元的海斯曼獎得主；最近在2019年選秀活動中，亞利桑納紅雀隊曾經圈選德州農工大學和奧克拉荷馬大學出身的穆雷（Kyler Cole Murray）為狀元。