場邊人語／熱火尼克 互爭認可

熱火、尼克到底誰能走得遠？

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）東區季後賽 第二回合，預定於4月30日午後一時起，在紐約市 曼哈頓中城麥廸遜廣場花園（MSG）進行，由紐約尼克隊對抗邁阿密熱火隊。

「東區老八」熱火隊於4月26日晚間，在威斯康辛州密爾瓦基客場和東區排名第一的公鹿隊交鋒，比賽在終結之前1分鐘4l秒還是平手，進入延長階段之後，熱火隊在全場1萬1811名球迷驚嘆中，以128比126逆轉淘汰公鹿隊。

當晚稍早時，東區排名第五的紐約尼克隊走訪俄亥俄州 克里夫蘭，對抗東區排名第四的騎士隊，竟然又以106比95取勝，在季後賽第一回合戰果以4勝1敗獲得晉級。

熱火隊是自從大聯盟於1983-84年開始實行16隊季後賽制以來，第六支球隊在季後賽第一回合，就以老八的身份淘汰排名第一的對手岀局。

23年之前，尼克隊以東區三哥的身份晉級季後賽，在第二回合遭遇名列東區第二的熱火隊。2000年5月7日到21日之間，尼克隊幸運地以4戰3勝淘汰了熱火隊。

當年尼克隊的總教練是范甘廸（Jeff Van Gundy），控球後衛沃德（Charlie Ward Jr.），得分後衛休士頓（Allan Wade Houston），中鋒尤恩（Patrick Aloysius Ewing）和坎比（Marcus D. Camby）以及大前鋒強森（Larry Demetric Johnson）。

當年熱火隊的總教練是萊利（Patrick James Riley），控球後衛哈德威（Timothy Duane Hardaway），得分後衛馬傑利（Daniel Lewis Majerle），以及中鋒莫寧（Alonzo Harding Mourning Jr.）。

四分之一世紀以來，熱火隊曾經和尼克隊在季後賽交手五次，分別是在1997、1998、1999、2000和2012年球季。

2012年5月9日晚間在佛羅里達州，熱火隊以106比94在季後賽第一回合擊敗尼克隊晉級；同年6月21日，熱火隊取勝奧克拉荷馬城雷霆隊，榮獲大聯盟年度總冠軍。