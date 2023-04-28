場邊人語／人手不足 快艇倉促

NBA西區季後賽 第一回合經過五場較量，丹佛金塊隊和鳳凰城太陽隊於4月25日都以4勝1敗的成績岀線，雙方預定從4月29日起進行另一回合七戰四勝的比賽。

在4月25日的比賽，金塊隊以112比109取勝人手不足的明尼蘇達灰狼隊；而開場慢熱的太陽隊則是以136比130淘汰洛杉磯快艇 隊。

金塊隊現年26歲的加拿大籍組織後衛穆雷（Jamal Murray）和現年28歲塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）聯手攻下63分。太陽隊現年26歲的得分後衛布克（Devin Armani Booker）全場拿下47分。

回顧2019年7月5日，洛杉磯快艇隊的球迷如獲至寶般的得知小前鋒雷納德（Kawhi Anthony Leonard）決定加盟的消息，並且殷殷期盼他和另一名小前鋒喬治（Paul Clifton Anthony George）今後聯袂共謀奪標大業。

雷納德的確是大聯盟例行賽季戰績最亮眼的球星，自2011年12月26日出道以來，至今獲勝462場失敗166回，勝率達到73.6%，為全聯盟之最。

喬治在這個例行賽季的代表作，是於2022年10月31日在主場迎戰休士頓火箭隊時，上陣37分鐘58秒，得到35分9個籃板球8次助攻6次抄截2次火鍋。這樣的單場攻守端表現，之前在大聯盟的歷史上也不過七人而已。

可惜將近四年之後，雷納德和喬治，竟然同時以右膝受傷的原因，在快艇隊存留之際缺席了。

現年34歲，洛杉磯快艇隊的組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III），在關鍵時刻對抗鳳凰城太陽隊，場均在陣38.4分鐘，平均得到23.6分7.6個籃板球7.4次助攻1.2次抄截1.4次火鍋。他在5埸季後賽事，平均投籃命中率為41%，三分球命中率35.7%。

快艇隊三寶不足，所以捲包返家也是倉促。