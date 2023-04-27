場邊人語／新鮮勇士 開創形勢

美國職棒大聯盟（MLB）亞特蘭大勇士 隊，4月24日晚間在喬治亞州主場迎戰邁阿密馬林魚隊；勇士隊先發右投史泰德（Spencer Robert Strider）以101球數投進第八局，沒有送岀四壞球保送，三振對方13人次，只遭到2支安打，勇士隊終場遂以11比0完封馬林魚隊獲勝，而史泰德則是本季第五次擔任先發第三勝入袋，防禦率為1.80。

這場勝利中止了勇士隊四連敗。

史泰德現年24歲，生於俄亥俄州 ，是南卡羅萊納州克倫門森大學校友。2021年10月1日才代表勇士隊在大聯盟亮相。他在2022年例行賽季出戰31場，其中20場先發，戰績11勝5敗。

史泰德目前的先發表現，連續九次在例行賽先發登板都至少送岀九次三振，紀錄嫓美已經入列棒球名人堂的前輩史摩茲（John Andrew Smoltz）；史摩茲在1997年代表勇士隊時，曾經留下連續八場在例行賽事先發登場，每次都至少送出九次三振。

也已入列棒球名人堂的右投芮恩（Lynn Nolan Ryan Jr.），在1977年代表加州天使隊時，曾創下連續十一次在例行賽先發岀戰，每場都至少送出九次三振的紀錄。

史泰德在2022年9月1日晚間於主場，在大聯盟執行第17次先發對抗科羅拉多洛磯隊，以106球數繳出8局沒有失分狂飆16次三振的成績，打破該球隊自從1966年由密爾瓦基搬遷至亞特蘭大後的隊史紀錄。

原紀錄也是由勇士隊前輩、八次當選全明星的史摩茲所保持。他曾在1992年出賽加拿大蒙特利爾博覽會隊和2005年對抗紐約大都會隊的比賽中分別送出15次三振。