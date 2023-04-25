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場邊人語／天時地利 紐約得意

彭廣揚

什麼是天時、地利、人和？

一個雨過天青的美麗星期天下午；在紐約市曼哈頓中城著名的麥廸遜廣場花園（Madison Square Garden），和一群又叫、又笑、又跳的嗨迷。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）紐約尼克隊，4月23日在主場以102比93擊退克里夫蘭騎士隊，在大聯盟東區季後賽第一回合贏得關鍵的第三場勝利。

紐約大都會地區的籃球迷，連續兩天經歷兩場結局迥然不同的比賽。

4月22日午後，布魯克林籃網隊在主場1萬8037名球迷面前迎戰費城七六人隊，遭到對方以96比88擊敗；不僅在今年季後賽第一回合拿到四連敗，而且成為晉級季後賽所有球隊之中，最先被淘汰者。

4月23日午後，紐約尼克隊在主場1萬9812名球迷關注之下，出戰來自俄亥俄州克里夫蘭的騎士隊。尼克隊在上半場就以54比45領先，第四節收穫29分，終於以102比93捍衛主場成功，拿下季後賽第一回合的關鍵場次勝利。

不在少數的尼克隊球迷，是大聯盟各個球隊之間出了名的怪胎，他們不見得對於「名牌」球員趨之若鶩，然而卻在意球場上每一舉動是否夠「酷」。

這也就是說，通常尼克隊終場的勝負結果只是一個參考，各種讓人嗨的環節和機會，才是球迷和傳媒鍾愛所在。

尼克隊在23日的賽事，上演的戲碼是「大學同學會」，由兩名都來自天主教賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）男子籃球校隊的隊友擔綱。

尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson），現年26歲，身高6呎2吋，左手投籃，2018年10月17日代表達拉斯獨行俠隊在大聯盟亮相；2022年7月12日和尼克隊簽訂為期四年總價1億400萬美元的合約。

尼克隊在這場比賽安排的先發得分後衛是現年28歲、身高6呎5吋的哈特（Josh Hart）；他於2017年10月20日代表洛杉磯湖人隊在大聯盟亮相，這些年曾為四支大聯盟球隊効力，今年2月9日才轉進尼克隊。

當天兩人分別斬獲29分和10分。

季後賽 俄亥俄州 大都會

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