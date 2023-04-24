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場邊人語／暴龍評估 教練解雇

彭廣揚

就在芝加哥公牛隊於附加賽，淘汰加拿大多倫多暴龍隊之後第九天，暴龍隊公開宣布和合約尚未到期，現年55歲的總教練諾斯（Nicholas  David Nurse）分道揚鑣。

公牛隊是於4月12日晚間在加拿大多倫多客場，以109：105逆轉19分落後局面反敗為勝。「該嬴未勝」，造成暴龍隊在這個例行賽季只獲得41勝41敗的戰績。

諾斯對於自己的去留，其實早在去年感恩節前後就察覺形勢不利，暴龍最终在賽季關鍵主場比賽竟然18次罰球不進，遭到對手大逆轉，他當然自知必定會受到一輪仔細「評估」，也做好因此被炒魷魚的心理準備。

暴龍隊參加NBA已經有28個球季，並且曾經在2018-19球季贏得年度總冠軍榮銜。

暴龍隊最近一次單季獲得41勝41敗戰績，是於2007-08球季。該隊於最近十個球季之中，有九個球季的勝場次數都超過40場。

該球隊在灰熊隊將主場由溫哥華遷移到曼斐斯之後，身為NBA所屬唯一的加拿大球隊。

諾斯總教練以勇於嘗試戰法著稱，整個例行賽季呈現25套先發陣容，在暴龍隊五個球季的獲勝率頭重腳輕；依次為70.7%、73.6%、37.5%、58.5%和50%。

他的調度特點，是重用饒有作戰經驗的先發陣容，然而並沒有給予年輕的球員足夠上場體驗機會。換句話說，球隊經常可用之兵，只是維持在8人左右。

譬如說暴龍隊的喀麥隆籍大前鋒席亞康（Pascal Siakam），場均在陣時間多達37.4分鐘；當家組織後衛范弗利特（Fredderick  Edmund VanVleet Sr.）場均在陣36.7分鐘；在英國倫敦出生的「抄球王」小前鋒阿努諾比（Ogugua "O.G." Anunoby）場均在陣35.6分鐘，他們三人平均每一場比賽上陣的時間，都排名在NBA前20名以內。

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