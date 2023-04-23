場邊人語／走訪高地 海盜襲敵

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會中區小組的匹茲堡海盜隊，4月19日下午結束走訪科羅拉多落磯隊；全場共擊出18支安打，前兩局就攻下9分，終場以14比3橫掃對手。

這次在落磯隊的主場對抗，只吸引了1萬8511名球迷捧場，上座率只有37%。

落磯隊至今連續8場比賽落敗，緊接著要在費城 和克里夫蘭兩處客場進行七場比賽。落磯隊展開例行賽程之後，連續取得兩場勝利，但是此後未見起色，前18場球賽完成後，贏球率只有27.8%，創寫球隊歷年同期新低。

海盜隊在丹佛舉行的三次客場對抗比賽，累積揮出43支安打得到33分，於是贏得本球季第12場勝利，而落磯隊則苦吞開季以來第14場失利。海盜隊在上個球季，直到5月9日才累積12勝。

這是海盜隊在四月份第二次客場系列比賽傳來捷報；該隊是在4月3日到5日之間走訪波士頓 紅襪隊 時，連續三場比賽凱旋而歸。

海盜隊在這個例行賽季，打擊能力已經取得顯著改善，有三場比賽的得分都是雙位數字；球隊在上個球季總共只有三次單場得分是雙位數，而且第三次的記錄是於2022年9月14日寫下。

落磯隊的主場- 柯爾兹球場（Coors Field），在科羅拉多州 丹佛市，是大聯盟所屬的球隊主場所在，海拔高度之最。換句話說，在這個球場出戰，球員轟出全壘打的機會比較多些。

海盜隊的打擊，見證了這種說法；全場共有10支一壘安打6支二壘安打和2支全壘打。8名先發球員至少擊出過一支安打，7名先發打者至少揮岀兩支安打。

海盜隊成軍已經有142季，曾經贏得過5次大聯盟年度總冠軍。在本球季19次出賽中，有七次失敗的經歷。然而在2021年和2022年連續兩個球季，這支隊伍總共面對201場敗仗結果。

2019年4月5日到13日之間，落磯隊也曾經有8連敗。

擔任海盜隊第三棒指定打擊，現年36歲的「海賊王」麥卡臣（Andrew Stefan McCutchen），在第一局上就擊出二壘安打掩護隊友首開紀錄。第二局上再擊出中外野方向442英呎遠的全壘打，將比數拉開到6比0。

麥卡臣在効力於匹茲堡海盜隊10個球季間，至今共擊出296支二壘安打，是球隊歷史上排名第七。