我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

場邊人語／走訪高地 海盜襲敵

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會中區小組的匹茲堡海盜隊，4月19日下午結束走訪科羅拉多落磯隊；全場共擊出18支安打，前兩局就攻下9分，終場以14比3橫掃對手。

這次在落磯隊的主場對抗，只吸引了1萬8511名球迷捧場，上座率只有37%。

落磯隊至今連續8場比賽落敗，緊接著要在費城和克里夫蘭兩處客場進行七場比賽。落磯隊展開例行賽程之後，連續取得兩場勝利，但是此後未見起色，前18場球賽完成後，贏球率只有27.8%，創寫球隊歷年同期新低。

海盜隊在丹佛舉行的三次客場對抗比賽，累積揮出43支安打得到33分，於是贏得本球季第12場勝利，而落磯隊則苦吞開季以來第14場失利。海盜隊在上個球季，直到5月9日才累積12勝。

這是海盜隊在四月份第二次客場系列比賽傳來捷報；該隊是在4月3日到5日之間走訪波士頓紅襪隊 時，連續三場比賽凱旋而歸。

海盜隊在這個例行賽季，打擊能力已經取得顯著改善，有三場比賽的得分都是雙位數字；球隊在上個球季總共只有三次單場得分是雙位數，而且第三次的記錄是於2022年9月14日寫下。

落磯隊的主場- 柯爾兹球場（Coors  Field），在科羅拉多州丹佛市，是大聯盟所屬的球隊主場所在，海拔高度之最。換句話說，在這個球場出戰，球員轟出全壘打的機會比較多些。

海盜隊的打擊，見證了這種說法；全場共有10支一壘安打6支二壘安打和2支全壘打。8名先發球員至少擊出過一支安打，7名先發打者至少揮岀兩支安打。

海盜隊成軍已經有142季，曾經贏得過5次大聯盟年度總冠軍。在本球季19次出賽中，有七次失敗的經歷。然而在2021年和2022年連續兩個球季，這支隊伍總共面對201場敗仗結果。

2019年4月5日到13日之間，落磯隊也曾經有8連敗。

擔任海盜隊第三棒指定打擊，現年36歲的「海賊王」麥卡臣（Andrew  Stefan McCutchen），在第一局上就擊出二壘安打掩護隊友首開紀錄。第二局上再擊出中外野方向442英呎遠的全壘打，將比數拉開到6比0。

麥卡臣在効力於匹茲堡海盜隊10個球季間，至今共擊出296支二壘安打，是球隊歷史上排名第七。

費城 波士頓 科羅拉多州

上一則

NBA／末節12分強勢關門 保羅直呼：太陽團隊天賦爆棚

下一則

MLB／與大前輩相見歡 努特巴爾如願拿到一朗簽名球衣

延伸閱讀

MLB／大谷翔平寫5項鬼神數據 官網整理給你看

MLB／大谷翔平寫5項鬼神數據 官網整理給你看
勇士宰國王扳回一局 柯瑞：減少失誤是關鍵

勇士宰國王扳回一局 柯瑞：減少失誤是關鍵
MLB／運動家戰績、票房差 將離開奧克蘭去賭城

MLB／運動家戰績、票房差 將離開奧克蘭去賭城
MLB／張育成「生子後好運到」揮2分砲 紅襪奪勝

MLB／張育成「生子後好運到」揮2分砲 紅襪奪勝

熱門新聞

梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友