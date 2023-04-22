場邊人語／宿敵相見 果斷亮劍

屬於北美冰球大聯盟（NHL ）大都會小組的紐約遊騎兵隊，4月18日晚間走訪新澤西魔鬼隊，展開季後賽 之旅。

這是遊騎兵隊連續第二季獲得季後賽資格，也是隊史第62次有此佳績。

遊騎兵隊的主場是在紐約市曼哈頓中城的麥廸遜廣場花園（Madison Square Garden）；魔鬼隊的主場則是在新澤西州 澤西市的普天壽球場（Prudential Center），兩處場館隔著哈德遜河相望，兩隊球迷也是常相遇和常相憶。

遊騎兵隊和魔鬼隊已經在NHL季後賽交手過六次（2012, 2008, 2006, 1997, 1994, 1992），其中遊騎兵隊獲勝四次。

在2007-2008年例行賽季，遊騎兵隊的戰績是42勝27負13場平手後吞敗；在季後賽第一回合以4勝1敗的成績淘汰魔鬼隊，這是遊騎兵隊最近一次在季後賽擊敗魔鬼隊。

在2022-23年例行賽季，遊騎兵隊表現不錯，戰績是47勝22敗13場平手後認輸，累積得到107分。在大聯盟的各個球隊之中，勝場次數位居第八，積分總和排名第九。

遊騎兵隊近况良好，自2022年12月5日以來到例行賽季結束，戰績是36勝12败8場平手後落敗，得到積分80；這段期間在勝利場數、積分總和、場均得分項目都是大聯盟的十強。

該隊在本季拿下24次客場勝利，並且擁有56積分，在隊史中表現分別排行第五和第二。

遊騎兵隊的防守相當稱職，場均失分只有2.63球；本球季甚至有19場比賽，連續將單場的失分都控制在3分之內。

新澤西魔鬼隊，會不會再成為遊騎兵隊的數據犧牲？