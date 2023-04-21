場邊人語／費城連捷 籃網無解

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）費城七六人隊，4月17日晚間在富國銀行球場（Wells Fargo Center）再度顯威，以96比84擊敗布魯克林 籃網隊，贏得季後系列七場比賽中的第二次勝利。

布魯克林籃網隊在4月15日的首役以101比121落敗。籃網隊在這場比賽先盛後衰，上半場還以49比44領先，下半場第三節卻只得到14分，第四節終場前8,1秒才演出一次痛快地暴扣。

籃網隊在2012-13年球季將主場由新澤西州遷移到紐約市 ；紐約市的球迷大多數捧場紐約尼克隊，對於成軍已經有74個球季的七六人隊的風格、戰術、威脅和成績一直都瞭然入目，因此雙方每次對陣，都有特別的地緣意義。

本季是籃網隊進駐紐約市布魯克林之後第八次現身季後賽 ，也是連續五個球季晉級季後賽。

2019年4月13日到23日，七六人隊和籃網隊曾經在東區季後賽第一回合交手五次，以4勝1負淘汰籃網隊出局。

籃網隊現年27歲的前鋒強森（Cameron Jordan Johnson），2019年10月26日才開始在大聯盟參加聯賽；2023年2月9日由鳳凰城太陽隊轉入籃網隊。

17日的比賽中，身高6呎8吋的強森登場40分鐘46秒，刷新個人單場最高得分紀錄；他19次出手11次命中，11次三分球投籃5次破網，罰球2投中1，還有4個籃板球和1次助攻，共得到全隊最多的28分，其中上半場就獨得22分。

在15日午後的比賽中，強森登場27分鐘22秒就寫下個人單場最高得分紀錄；他11次出手7次命中，6次三分球投籃4次破網，還有4個籃板球和2次助攻，共得到全隊次多的18分，其中上半場獨得10分。

費城七六人隊現年29歲，來自喀麥隆的中鋒安比德（Joel Hans Embiid），目前是例行賽季「最有價值球員」獎項的熱門候選人之一。

他在17日的賽事上場37分鐘1秒，11次投籃6次命中，三分球沒有收穫，罰球8投8中，還有19個籃板球和7次助攻，得到20分。