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場邊人語／加州四雄 德州哭窮

彭廣揚

人比人，當思人上人。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）季後賽正式開始之後，來自加州首府沙加緬度的國王隊，率先於4月15日晚間在北加州主場，以126比123險勝來自舊金山灣區的金州勇士隊。

4月16日午後，越戰越勇的洛杉磯湖人隊走訪田納西州曼斐斯灰熊隊，以128比112挑戰成功。當天晚間在亞利桑納州鳳凰城，作客的洛杉磯快艇隊則是以115比110擊敗做東的太陽隊。

這三場西區的淘汰賽，參加的四支球隊分別來自北加州的舊金山和沙加緬度，以及南加州的洛杉磯。

而同樣是身處西區，來自德州的三支球隊已經被淘汰出局。這些球隊包括達拉斯獨行俠隊、聖安東尼奧馬刺隊和休士頓火箭隊。

雖然戰果令人難以下嚥，德州的球隊還是有話要說。

休士頓火箭隊本季戰績22勝60敗，較2021-22球季的20勝62敗還是有進步 。

火箭隊在例行賽季最後5次岀賽有四次高奏凱歌。並且在最後兩次客埸比賽取勝，寫下本季難得的客場二連勝。

火箭隊曾在2022年12月7日到2023年1月21日之間連續苦吞13埸敗仗，可是也擊敗過密爾瓦基公鹿隊、波士頓塞爾蒂克隊、丹佛金塊隊和費城七六人隊。

火箭隊本球季共有18套先發陣容，其中有一套特別受用，共布署了30次。

聖安東尼奧馬刺隊本季熱烈慶祝成軍50週年；球隊重回舊日的阿拉莫球場（Alamodome），吸引破紀錄的6萬8323名球迷捧場。

馬刺隊的傳奇總教練波波維奇（Gregg Charles Popovich），現年74歲，他於1996年12月14日帶隊在阿拉莫球場獲得首勝，至今已經累積獲得1357埸勝利。

聖安東尼奧馬刺隊和達拉斯獨行俠隊，從2022年12月31日到2023年4月9日之間，總共交手四次，馬刺隊在前三場連續吞敗，最後一場才以138比117勝出。

馬刺 加州 洛杉磯

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