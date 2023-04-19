場邊人語／洋基完封 雙城露縫

紐約洋基 隊於4月16日下午在紐約市布朗士 區洋基球場（Yankee Stadium）迎戰來自明尼蘇達州的雙城隊；憑藉著洋基隊的主力投手柯爾（Gerrit Alan Cole）獨撐九局，只用2小時7分鐘就以2比0完成賽事。

在此之前，洋基隊連續以2比11和3比4向雙城隊稱臣。第三場當天吸引了3萬3942名球迷入場。

這是柯爾在這個例行賽季的第四場勝投，至今勝率百分之百。他在前三場先發19.1局，被擊出11支安打，未被轟出全壘打，責失3分，累積三振22次送出7次四壞球，防禦率1.40。

他在這場主場日戰先發9局，使用109球數面對27個打席，以擅長的快速球搭配變化球、曲球和滑球，只被擊出2支安打，未被轟出全壘打，也沒有責失，累積三振10次送出1次四壞球，防禦率0.95。

柯爾在大聯盟已經先發270場，這是他第58次單場三振次數達到雙位數。

這也是他自從2013年6月11日在大聯盟亮相以來，第四次完封對手的比賽，以及第七次完投。

回想過去39年間，紐約洋基隊曾經兩度出現先發投手開季之後登板四連勝，分別是1995年球季的右投孔恩（David Brian Cone）和2003年球季的右投穆西納（Michael Cole Mussina）。

洋基隊的投手群目前已經在例行賽季創下三次完封對手。此外，洋基隊的先發投手，在例行賽季開始後的16場比賽之中，有10次比賽都能做到至少獨撐五局，而且壓制對方得分不超過2分。

柯爾上個例行賽季戰績13勝8敗，先發33場共200.2局，被擊出154支安打，被轟出33支全壘打，責失78分，累積三振257次送出50次四壞球。

柯爾在大聯盟效力11個球季，最初是穿著國聯匹茨堡海盜隊的制服，後來轉隊到美聯休士頓太空人 隊；2019年12月11日和洋基隊簽訂為期9年總價3億2400萬元的合約。