場邊人語／老虎下山 金山寒顫

美國職棒大聯盟（MLB ）美聯中區小組底特律老虎隊，4月14日起在密西根州聯信銀行球場（Coemerica Park），連續和到訪的舊金山巨人隊進行三場系列比賽；老虎隊連續兩場在延長賽第11局，分別擊出再見全壘打和再見一壘安打，以7比5和7比6高奏凱歌（Walk-off Wins）。

老虎隊這一場跨聯會的比賽中，前三局曾經以1比6落後，隨後倚靠5名救援投手守護七局，一面沒有讓對手得分，同時步步為營伺機在第八局下攻進3分最終逆轉告捷。

自從2013年5月2日在德州 休士頓客場以來，又見老虎隊的救援投手們首次接力發威，在一場比賽的七局（以上）登板，最多只被擊出一支安打。

MLB通常都是在九局分出高下，雙方如果進入延長賽階段，以再見安打的方式終場則是可遇不可求的戲劇化場面。

底特律老虎隊最近一次在單一球季之中出現連續兩場以再見安打勝出，是2021年9月12日遭遇坦帕灣光芒隊，以及同月14日對抗密爾瓦基釀酒人隊時。

在委內瑞拉出生、右投右打的老虎隊指定打擊卡布雷拉（José Miguel Cabrera Torres），在第11局下以代打身分擊出中外野方向一壘安打，成為球隊的終極英雄。

卡布雷拉於4月18日慶祝40歲生日；身高6呎3吋，2003年6月20日代表佛羅里達馬林魚隊在大聯盟亮相，2007年12月4日被交易到老虎隊，2008年3月22日和老虎隊兩次簽訂為期八年的長約至今。

這是卡布雷拉在MLB運動天地，累計揮出的第3095支安打；在大聯盟歷年的「安打王」排行榜中位居23名。

他至今有15支再見安打記錄，不過15日的表現，還是頭一遭以代打身分完成。

曾經10次當選全明星，在紐約洋基 隊擔任過右外野手的溫斐爾德（David Mark Winfield），於1995年10月1日高掛球鞋，他參加過2973場例行賽，累積打出3110支安打。