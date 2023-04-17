場邊人語／連勝十三 曲終人散

美國職棒大聯盟(MLB) 坦帕灣光芒隊在開季連續贏得13場比賽勝利之後，14日晚間走訪加拿大多倫多藍鳥隊的主場，全場擊出8支安打，只有在兩局得分，還有兩次失誤，終場以3：6落敗。

光芒隊於15日下午再度岀戰藍鳥隊，仍然以2：5見負；也就是說，開季以來雖然在美國境內所向無敵，但是北上之後卻在楓葉國度連敗兩場。

光芒隊和藍鳥隊都屬於大聯盟美國聯會東區，因此排行分別為第一和第二；獲勝率有86.7%和66.7%

在對抗藍鳥隊之前，光芒隊先後戰勝獲勝率偏低的底特律老虎隊、華盛頓國民隊、奧克蘭 運動家隊和波士頓 紅襪隊。所以，不在少數的球迷認為，光芒隊真正的挑戰已經到來。

14日擔任藍鳥隊開路先鋒右外野手史賓格（George Chelston Springer III），本季14場比賽全勤；當晚第一局下登場就把握對方投手投出的第二球，揮出左中外野440英呎遠的陽春全壘打。這是他個人職棒生涯擔任首棒打擊第53支破冰全壘打。

史賓格於是成為大聯盟美國聯會的首棒全壘打之王。

棒球比賽的第一棒打者（leadoff hitter）任務，就是透過精細的選球，在球賽中爭取上壘，並且由隊友掩護回壘得分。擔任這項攻堅任務的打者，如果能夠把握機會在最短的時間之內，就擊出陽春全壘打，這種破壞性效果，遠遠超過計分牌上的一分所得。

大聯盟歷年以來，個人成為最佳破冰全壘打的打者，就是由1979年6月 24日到2003年9月19日活躍於大聯盟的「盜壘王」韓德森（Rickey Nelson Henley Henderson）。

韓德森左投右打，在伊利諾州芝加哥出生， 職司左外野手，25個職棒生涯主要在奧克蘭運動家隊和紐約洋基 職棒隊效力時享譽。曾經參加過大聯盟3081場例行比賽，擊出過3055支安打297支全壘打。

他曾經為九支球隊跨刀，十次當選全明星，並且入列棒球名人堂；他在大聯盟的賽事，總共有81次擔任第一棒打擊就揮出紅不讓，這個紀錄，至今無人能夠突破。

在1986年例行賽季，韓德森代表紐約洋基隊，單季擊出28支全壘打，其中9支是領跑全壘打。