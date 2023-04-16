場邊人語／年度增援 各隊充員

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 例行和附加賽事已經結束；越來越多的球迷，關心的不僅是總決賽的進程，更重要的是被淘汰的球隊如何把握機會整編翻身。

大聯盟的年度選秀活動，有「60俱樂部」（Club 60)之稱，意味著只有當年全球最出類拔萃的60名球員，有可能在兩個回合選秀中出列。

今年的盛會預定於6月22日（星期四），在紐約布魯克林 籃網隊的主場- 巴克萊中心(Barclays Center) 舉行。

全美各地的球迷和球評目前關注的眼神，主要是集中在聖安東尼奧馬刺隊、休士頓火箭隊、底特律活塞隊。

大家關心的焦點還包括夏洛特黃蜂隊、波特蘭拓荒者隊、奧蘭多魔術隊、華盛頓巫師隊、印第安納溜馬隊、猶他爵士隊、達拉斯獨行俠隊等的動向。

2022年大聯盟的選秀活動，也是在紐約市布魯克林舉行，狀元是奧蘭多魔術隊圈選的現年才20歲的6呎10吋大前鋒班切羅（Paolo Napoleon James Banchero）。

班切羅來自杜克大學，該校曾經培育出3名選秀狀元，包括現任費城 76人隊總經理，1999年由芝加哥公牛隊選上的大前鋒布蘭德（Elton Tyron Brand)、2011年由克里夫蘭騎士隊選擇的6呎2吋組織後衞厄文 （Kyrie Andrew Irving），以及2019年由紐奧良鵜鶘隊看上的6呎6吋的大前鋒威廉森（Zion Lateef Williamson）。

今年選秀活動最大的懸念是，底特律活塞隊是否能夠順利圈選，身高7呎4吋的法國籍大前鋒溫班亞瑪 （Victor Wembanyama)?