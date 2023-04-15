場邊人語／攻守都成 光芒連勝

美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組所屬的坦帕灣光芒隊，4月11日晚間6時40分起，在佛羅里達州聖彼得堡主場後攻，8局揮出11支安打，包括4支全壘打，終場以7比2擊退到訪的波士頓 紅襪隊，贏得例行賽季開始以來連續第11場勝利。

光芒隊現年25歲的當家左投麥克納漢（Shane Peter McClanahan），擅長四縫線快速球和變化球，以95球數先發5局，送出9次三振4次四壞球，只被擊出兩支安打責失1分，因此獲得本球季第3次勝投。

光芒隊歷年以來，單季最多連續勝利的紀錄，原來是2004年6月9日到22日之間的12勝。

可惜11日的夜戰只吸引1萬2649名球迷進場，上座率僅為41%。

光芒隊和紅襪隊本季排定對壘13次。雙方在上個球季也交手過19次，光芒隊勝出12場。

光芒隊從2019年以來幾乎就是波士頓紅襪隊的剋星，和該隊遭遇的作戰成績是42勝25敗，勝率為62.7%。光芒隊自從2022年4月23日以來，已經創下連續10次在主場取勝紅襪隊的記錄；在這個期間，光芒隊得到44比23的比分，分差達到21分。

光芒隊本季正在舉行各種活動慶祝建軍25年周年，是大聯盟從3月30日開季以來，至今唯一的每戰必勝隊伍。

光芒隊在十連勝期間，與對手的分差為58分，這是大聯盟自從1876年以來所屬球隊最佳表現。

光芒隊上個賽季戰績86勝76敗，曾經晉級季後賽，卻在外卡回合沒有闖過克里夫蘭守護者隊這一關。

該隊在上個球季162場比賽中，累積擊出1294支安打和139支全壘打；本季至今11場比賽之中，團隊累積揮出29支全壘打和得到83分，在美聯各隊中最出色。

光芒隊在本季火力全開，4月3日到5日在華盛頓哥倫比亞特區作客，3場比賽總共擊出9支全壘打。4月7日對抗奧克蘭 運動家隊，以及11日和紅襪隊交手，單場至少都有4支全壘打。

該隊在上個球季，2022年6月21日晚間在主場迎戰紐約洋基 隊時，曾經擊出4支全壘打，也是整個例行賽程中僅有的單場四轟。