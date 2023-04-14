場邊人語／主投破功 遭歒猛轟

美國職棒大聯盟（MLB ）國聯邁阿密馬林魚隊4月10日起造訪賓州費城 ，和費城人隊進行三場系列賽事：然而首場就以3比15敗陣。

費城人隊是上個球季大聯盟國聯冠軍。

雙方在這場比賽之中都沒有失誤，總共擊出29支安打，其中費城人隊包辦20支；有三局至少獲得4分。

馬林魚隊最近一次在客場遭到痛擊，是於2021年7月19日訪問華盛頓國民隊，在八局之中就任由國民隊擊出18支安打，獲得18分，終場國民隊以18比1狂勝。

馬林魚隊現年27歲、來自多明尼加的王牌右投阿坎塔拉（Sandy Alcántara Montero）以77球數先發4局，遭擊出10支安打，送岀4次三振1次四壞球，責失9分。

費城人隊和馬林魚隊在上個球季共對壘19次，其中12次高奏凱歌，其中14場比賽馬林魚隊遭到逆轉，還有11場比賽雙方最後勝負分差在2分之內。

阿坎塔拉是MLB國聯上個球季的年度最佳投手；他本季已經三度登場先發，本役首嚐敗績。

他目前場均防禦率為5.79，為七個例行賽季來最差表現。他在前兩場球賽結束時，場均防禦率為1.84。

當晚是阿坎塔拉自2017年9月3日在大聯盟亮相以來，出戰的第121場賽事和第113次先發。

他曾在2021年8月6日走訪科羅拉多州落磯隊時，先發登板3.2局，送出1次三振和2次四壞球，遭到對方10支安打痛擊，責失10分，導致馬林魚隊以2比14慘敗。

馬林魚隊在本季至今獲得的30分之中，有21分都是靠全壘打建功。該球隊在開季後的11場比賽中，就擊出了12支全壘打。