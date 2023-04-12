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1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

場邊人語／名落孫山 意興闌珊

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）2022-23年例行賽季於4月9日結束，十支球隊無緣季後賽，八支球隊從11日開始進行六場附加比賽，爭取躋身季後賽最後的機會。

已經被淘汰的球隊，則立即展開相關人事整編的行動，包括來自東區的印第安納溜馬隊、華盛頓巫師隊、奧蘭多魔術隊、夏洛特黃蜂隊，以及底特律活塞隊。西區的球隊有達拉斯獨行俠隊、猶他爵士隊、波特蘭拓荒者隊、休士頓火箭隊和聖安東尼奧馬刺隊。

馬刺隊在西區墊底，戰績是22勝60敗；活塞隊在東區排名最後，戰績17勝65負。

11日的附加賽程，分別由西區勝率排行第七的洛杉磯湖人隊，晚間在主場迎戰勝率排行第八的明尼蘇達灰狼隊；東區勝率排行第七的邁阿密熱火隊，晚間在主場出陣勝率排行第八的亞特蘭大老鷹隊。

12日的附加賽程，分別由東區勝率排行第九的多倫多暴龍隊，晚間在主場迎戰勝率排行第十的芝加哥公牛隊；西區勝率排行第九的紐奧良鵜鶘隊，晚間在主場出賽勝率排行第十的奧克拉荷馬城雷霆隊。

14日的賽程，將決定東區和西區第八種子球隊為何，也就是說，八支參加附加賽的球隊，經過淘汰之後，僅有兩支球隊晉級。

大聯盟的季後賽由4月16日開始，當天有四場比賽；除了波士頓塞爾蒂克隊仍然在等待對手之外，其他亮相的六支球隊包括布魯克林籃網隊、費城76人隊、紐約尼克隊、克里夫蘭騎士隊、金州勇士隊、沙加緬度國王隊。

16日排定的四場賽程，有三場對手不明，只有鳳凰城太陽隊對抗洛杉磯快艇隊的賽程確認。換句話說，密爾瓦基公鹿隊、曼斐斯灰熊隊、丹佛金塊隊都在等候對手現身。

季後賽 洛杉磯 馬刺

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