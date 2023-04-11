場邊人語／最後一擊 失去良機

來自加拿大多倫多的藍鳥隊，4月9日下午4時7分開始，由日本 籍左投手菊池雄星（Yusei Kikuchi）進行本季第二次先發，走訪美國南加州洛杉磯天使 隊，雙方交戰到10局下，天使隊處在滿壘的情況下，擔任第三棒指定打擊的大谷翔平 （Shohei Ohtani）卻揮岀滾地球遭到封殺，讓藍鳥隊以12比11險勝。

雙方在這場比賽，各自擊出13支安打。

這是藍鳥隊在展開例行賽季之後，連續第10場的客場作戰，也是第六次告捷。該球隊預定於4月11日晚間7時起，首次回到「羅傑斯中心」（Rogers Centre）進行開幕日活動，迎戰底特律老虎隊。

菊池雄星現年31歲，2019年3月21日代表西雅圖水手隊在美國職棒大聯盟（MLB）亮相。這是他為藍鳥隊跨刀的第二個球季；他在今年春季集訓時，有6次先發和1次救援任務，防禦率保持在0.87。

他是多倫多藍鳥隊歷年以來網羅的第七位來自日本的球員，也是第五位日本籍投手。

菊池雄星在9日的比賽無關勝負，以99球數主投4.1局，遭到對方擊出9支安打，在第一局9攻下3分，雖然送出6次三振，但是防禦率為6.75。

大谷翔平在比賽的第三局下，也從菊池雄星手中揮出中外野方向397英呎遠的兩分全壘打，擴大比分差距到5比0。

藍鳥隊目前士氣如虹，在2021年和2022年的例行賽季162場比賽，戰績分別是91勝71敗和92勝70敗。從3月30日至今，全隊已經累積擊出106支安打，超過芝加哥白襪隊的105支安打。