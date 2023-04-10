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金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

埸邊人語／聽起來想 看起來像

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL) 第80屆年度選秀活動，4月27日到29日，預定在密蘇里州堪薩斯城舉行。

NFL所屬的32球隊，目前都把握最後的評估機會，在各自的訓練基地從嚴確認選秀對象的相關訊息，以便通盤規劃選秀的策略、步驟、層次、取捨、應變、交易。

這些訊息之中的大部分技術分析數據，是來自球隊本身的球探累積提供，然而更多須要進一步核實的部分，是和球員的舊傷、情緒、性格、行為有關。

今年NFL於2月28日到3月6日，在印第安納州進行的「綜合體能測試」（NFL Combine)，是球隊針對319名新進球員「眼見為信」行動的主要部分，並且是每支球隊新陳代謝的基礎。

NFL只准許各支球隊在「綜合體能測試」期間，和45名球員進行個別訪談，而且訪談的性質和時間也受到限制。各個球隊在返回團體集訓的基地後，分別有30次私下會晤選秀候選人的機會；由於機會有限，受邀參加的球員名單彌足。

NFL的年度選秀活動，是美國職業運動組織定期擧行的重要投資活動；球隊必須有選擇性地投資球員，球員也必須做出決定投入自己心儀很滿意的球隊。球迷更是這項投資行動的終極買單消費者和開心受益人。

在短兵相接的美式足球戰場，球隊的眼光，球員的發揮，球場的上座，以及球迷的癡迷，都必須要「秀」一下。

聽起來想，是球隊在選秀活動中發揮的想像力；看起來像，則是考驗球隊是不是能夠洞察機先和追根究柢。

NFL 投資 足球

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