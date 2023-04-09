場邊人語／光芒綻放 連勝有方

美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會東區小組所屬的坦帕灣光芒隊，4月7日晚間6時40分起，在佛羅里達州聖彼得堡主場，單場3局揮出五支全壘打，包括第2局一次左外野的滿貫全壘打，終場遂以9比5 取勝奧克蘭 運動家隊，贏得例行賽季開始 之後，連續第七場勝利。

光芒隊和運動家隊，本季排定對壘七次。雙方在上個球季也交手過七次，光芒隊勝出四次。

光芒隊從2007年8月24日到2008年5月20日之間，曾經連續五次贏過運動家隊。

光芒隊是在開季六連勝之後，再次回到主場迎戰奧克蘭運動家隊和波士頓紅襪隊。

大聯盟從3月30 日展開賽程以來，光芒隊是唯一的每戰必勝的隊伍；這也是球隊組建26年以來，最好的始業成績。

光芒隊在六連勝期間，與對手的分差為31分（44比13）這是大聯盟自從1978年以來，美國聯會所屬球隊最佳表現。

光芒隊在上個賽季，戰績86勝76敗，雖然晉級季後賽，卻在外卡回合就向克里夫蘭守護者隊稱臣。

該球隊在162場比賽中，累積擊出1294支安打和139支全壘打，在美國聯會的15支球隊中分別名列第十和排行十一。

光芒隊在本季火力全開，七場賽事毎次勝出的分差至少是4分；4月3日到5日在華盛頓哥倫比亞特區作客，3場比賽總共擊出9支全壘打。

光芒隊最近一次在三場的系列賽中綻放，是於2021年5月18日到20日造訪巴爾廸摩金鶯隊 時，三場比賽共揮岀11支全壘打。

今年球季開始之後的六場比賽，共有8名光芒隊的隊員，先後擊出13支全壘打；這種表現只有舊金山 巨人隊（15支）以及洛杉磯道奇 隊（14支）有過之而無不及。