場邊人語／紐約醉酒 敗因細究

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的紐約大都會 隊，4月5日下午於威斯康辛州密爾瓦基客場，雖然在第一局上擊出二壘安打先馳得點，突破連續20局沒有得分的窘境，終場卻還是以6比7落敗，連續三場向火力全開的釀酒人隊稱臣。

釀酒人隊因此獲得本季第5場勝利，接下來是連續10場客場出賽；紐約大都會隊則是在例行賽季首次嚐到客場系列賽失利的滋味。該隊目前以3勝4敗的成績，在東區小組和邁阿密馬林魚隊並列。

由於氣象預報區域有雨，紐約大都會隊於5日果斷宣布，主場的開幕式從4月6日推遲到4月7日下午1時10分開場。

釀酒人隊於4月3日以10比0重挫大都會隊，4月4日再以9比0完封大都會隊。

現年24歲、來自洛杉磯加州大學 的的釀酒人隊中外野手米契爾（Garrett Antony-Charles Mitchell），5日於第六局下代打遭到三振岀局，第九局下登場時本來想要觸擊，但是在球場壓力之下揮棒，反正就是右中外野方向387英呎遠的再見陽春全壘打。

右投左打的米契爾，身高6呎3吋，2022年8月27日才在大聯盟亮相；上個例行賽季28次出場揮出2支全壘打有9個打點，這個賽季至今6次上陣已經有3支全壘打5個打點。

釀酒人隊在4日的比賽之中，於第六局下連續3次揮出陽春全壘打，包括擔任第六棒打擊的米契爾，由大都會隊王牌投手薛則（Maxwell Martin Scherzer）手中，擊出右外野方向362英呎遠的全壘打。米契爾當天演出雙響炮，在第七局下又擊出右外野方向369英呎遠的陽春全壘打。

在釀酒人隊的史頁，這是第8次出現比賽單局連續3支全壘打；最近一次出現這種盛況，是在1988年8月8日岀戰聖地牙哥教士隊時。