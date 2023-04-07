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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

場邊人語／開季五戰 終可點讚

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的費城費城人隊，4月4日晚間二度造訪美聯東區小組的紐約洋基隊；費城人隊在第一局上就以一支右外野全壘打先馳得點，洋基隊則是等到第九局下，也以一支右中外野方向的陽春全壘打避免遭到完封。

這是費城人隊於3月30月起展開第141個例行賽季以來，出陣五次後迎來的首度勝利。

至此，美國職棒大聯盟所屬30支球隊，在這個例行賽季都有獲勝紀錄。

在費城人隊史上，至今已有11次開季四連敗的記錄；最近一次惡夢發生在2016年球季。

然而，費城人隊卻是上個球季大聯盟國聯的冠軍隊伍。

費城人隊的左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber）身高6呎，現年30歲，右投左打，2015年6月16日起參加大聯盟的賽事。

4日晚間他以指定打擊身份擔任費城人隊第二棒攻堅，在前1人界外球遭到接殺後登場，毫不猶豫地將面對的第一顆來球，揮岀右外野方向415英呎遠的全壘打。

這是史瓦伯由波士頓紅襪隊轉換到費城人隊之後，第47次擊出全壘打，也是這個賽季首轟，更是他個人在大聯盟九個球季824次岀戰，第200支全壘打。

費城人隊在開季的前四場比賽，總共得到12分，卻讓對手得到37分，分差明顯達到25分。

洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）毫無建樹，反而是擔任開路先鋒的34歲一壘手勒馬修（David John LeMahieu），在終場之前擊出384英呎遠的全壘打，使得作東的洋基隊不至於空手而回。

費城 洋基 波士頓

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