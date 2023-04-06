場邊人語／徒勞無功 場地放空

4月3日晚上6時40分起在北加州 東灣的奧克蘭 球場（Oakland Coliseum），做東的運動家隊和造訪的克里夫蘭守護者隊耗費3小時19分鐘才分出勝負，然而這一場拉鋸戰只吸引3035名民眾購票入場。

奧克蘭球場的正常容量是3萬5067人，換句話說，當天晚上的上座率只有9%。

運動家隊自從於1968年由坎薩斯城進駐奧克蘭之後，一直租用奧克蘭球場；這份租約將在2024年到期。

美國職棒大聯盟（MLB）有鑒於奧克蘭球場已經老舊，准許運動家隊研擬各種就地或者遷移發展方案。於是內華達州拉斯維加斯相關各界，這些日子以來一直在積極爭取運動家隊遷移進駐。

這場夜戰是運動家隊在例行賽季開始後連續第三場的敗仗。

奧克蘭運動家隊歷年來出戰克里夫蘭印地安人/守護者隊，成績288勝251敗，其中在主場的戰果是151勝112敗。

運動家隊本季是第56年以奧克蘭為基地；該隊在這個例行賽季，首先遭遇來自南加州的洛杉磯天使 隊，三場系列比賽的結果是兩勝一敗，是13年以來第12次在球季的一開始，就在系列賽苦吞敗果。

運動家隊上個例行球季主場戰績只有29勝51敗，勝率36.2%，創下隊史最低的紀錄；在大聯盟30支球隊之中，只有華盛頓國民隊的主場勝率32.1%比運動家隊還低。

作戰徒勞無功，只有眼睜睜地看著場地放空。