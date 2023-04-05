場邊人語／面對自己 再展奇技

面對恰似過去熟悉的自己，康州大學男子籃球隊The Huskies，第五度榮獲NCAA 年度總冠軍的榮銜。

2023年度美國大學校際運動總會（NCAA）男子籃球總決賽，是由擁有30場勝利佳績的康州大學，和獲得32勝的聖地牙哥州立大學The Aztecs隊，於4月3日晚間在德州 休士頓交戰。

康州大學隊在7萬2423名觀眾注視下，上半場就以36比24領先，下半時斬獲40分，終場以76比59毫無懸念地高奏凱歌。

康州大學的師生自4月4日傍晚5時起，在校園裡舉行球隊勝利歸來的歡迎儀式。

前一天在德州達拉斯，路易斯安納州 立大學女子籃球隊，以102比85擊潰愛阿華隊，榮獲校史上首次全國總冠軍。

1999年3月29日在佛羅里達州聖彼得堡，康州大學男籃隊以77比74擊敗杜克大學隊，首次在全美大學籃壇封王。

當年，杜克大學隊先發陣容中包括6呎8吋的前鋒巴蒂爾（Shane Courtney Battier）。康州大學隊的先發後衛則是身高6呎7吋的漢密頓（Richard Clay"Rip" Hamilton）。

今年是康州大學男子籃球隊成軍第120球季。該球隊歷年戰績是1801勝1013敗，勝率達64%。36個球季晉級季後賽，6次躋身四強，4次拿下年度全國男籃總冠軍。

康州大學隊最近一次封王是在2014年4月7日，就在德州達拉斯附近的阿靈頓，以60比54取勝肯塔基大學隊。

身高6呎的後衛納皮爾（Shabazz Bozie Napier）當時代表康州大學隊。