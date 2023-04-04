場邊人語／兩場高分 令人興奮

美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州 遊騎兵隊，在例行賽程剛剛展開兩場比賽後就累積攻下27分，成為大聯盟123年以來，第4支球隊在嶄新球季才兩次出賽，就有如此收穫。

遊騎兵隊於3月30日午後以11比7逆轉取勝費城 費城人隊；4月1日下午再以16比3輕取對方。

遊騎兵隊在1972年將主場遷移到德州達拉斯附近的阿靈頓，該隊在2022年球季的表現只有68勝94敗。

今年該隊在德州主場歡迎第52個球季，也是第4度在環球人壽球場（Globe Life Field）進行開幕日活動。遊騎兵隊歷年來的開幕日戰績是24勝28敗。

這是遊騎兵隊第二次在開幕日對壘來自賓州費城的費城人隊。

今年是「德州遊騎兵」（Texas Rangers）成立200週年紀念；這個執法單位創建於1823年，是屬於德州政府公共安全廳的單位，負責調查重大刑事司法案件。

在大聯盟史頁中，只有7支球隊於例行賽季開始後的兩場比賽，每場連續獲得10分以上。

美國職棒大聯盟執行長曼弗瑞（Rob Manfred）、前任德州州長暨美國總統小布希 （George W. Bush），以及德州現任州長艾伯特（Gregory Wayne Abbott）都出席了開幕日儀式。

德州向來都是美國棒球運動的盛會所在；美國職棒大聯盟第94屆全明星表演賽已經決定於2024年7月16日在德州遊騎兵隊主場舉辦。