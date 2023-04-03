場邊人語／聖地牙哥 盡情高歌

就在今天，美國加州聖地牙哥 是運動迷的匯點，大家一起為聖地牙哥州立大學阿茲特克（Aztecs)男子籃球隊歡呼，暫時忘卻電光職業美式足球 隊已經出走洛杉磯，而屬於美國職棒大聯盟（MLB) 的教士隊開季以來，已經連敗兩次。

今年的愚人節，應該是「娛」人的時節，聖地牙哥地區盡情地享受「超級籃球周六」（San Diego Super Sports Saturday.）。

聖地牙哥教士隊在4月1日下午5時40分，在主場迎戰來自科羅拉多州丹佛的洛磯隊，並且以8：4勝出。

當天為了滿足籃球迷的關心，以及棒球迷的好奇心，教士隊的主場（Petco Park)部分入口處在下午2時30分就先開放，3時30分全部閘門開啟。

聖地牙哥州立大學（SDSU)男子籃球隊，是今年美國大學校際運動總會頂級聯賽季後賽南區第五種子球隊。它在四強階段所遭遇的對手，是在東區排名第九種子地佛羅里達大西洋大學(FAU)貓頭鷹隊隊(Owls)。

這兩支濱海的球隊都是首次闖入四強；雙方在攻擊和防守方面各有特色，並且各自都擁有8個得分點。結果聖地牙哥州立大學隊以兩分壓哨球絕殺對方，晉級總冠軍大賽。

雙方較量的場館，並不是一般大學的室內球場，而是在德州 休士頓的職業美式足球專用，有活動頂蓋的球場 - 能源球場（NRG Stadium）。

德州的尺寸一向以大著稱，大賽場地布置要大氣，氛圍重大方；現場的容量可以達到7萬2220人。

聖地牙哥州立大學男子籃球隊的主場容量，是1萬2414人；佛羅里達大西洋大學隊的主場，容量也是只不過有2900座位。

大場地，終究是球賽的張力所在。