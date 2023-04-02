場邊人語／投捕岀彩 道奇勇哉

在3月30日晚間，美國職棒大聯盟（MLB)進行的例行賽季開幕戰，屬於國家聯會的洛杉磯道奇 隊，由去年賽季防禦率王，墨西哥 籍左投手烏力亞斯（Julio César Urías Acosta）先發6局，投出6次三振，責任失掉2分。道奇隊終場以8：2取勝亞利桑納響尾蛇隊。

響尾蛇隊本季慶祝成軍25周年。該球隊預定於6日在主場舉行開幕日活動，當天夜戰的對手，還是洛杉磯道奇隊。

響尾蛇隊和道奇隊，已經有7次在開幕日對壘的紀錄。

由於賽程改變，響尾蛇隊在本季將會有機會和大聯盟其他29支球隊交手，並且在主場遭遇22支不同的球隊。

烏力亞斯現年26歲，過去兩個賽季都是道奇隊輪值先發的骨幹，兩年下來共先發63場，拿下37勝7敗佳績，（其中包括單季20勝），上個賽季防禦率僅有2.16，是大聯盟國家聯會的防禦率王。

但是他於日前代表墨西哥參加第五屆世界棒球球經典賽時，表現並不太理想，先發2場主投9局，被敲出8支安打，其中包括3支全壘打丟掉7分，因此在大賽還沒有結束時就由道奇隊提前召回。

現年28歲，右投右打的道奇隊捕手史密斯（William Dills Smith），擔任第三棒，登場打擊5次，共擊出一支二壘安打、兩隻一壘安打，以及一支犧牲打，得到3分。

本球季是道奇隊進駐洛杉磯之後，第66個例行賽季。也是是烏力亞斯首次在開幕日登場。道奇隊歷年來在開幕日的戰績，是73勝60負。