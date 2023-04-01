場邊人語／洋基開季 賈吉美技

紐約洋基 職業棒球隊3月30日下午在紐約市布朗士區洋基球場迎戰到訪的舊金山 巨人隊；洋基隊在第一局下先馳得點，全場擊出8支安打，雙方經過2小時33分鐘的的對壘，洋基隊以5比0拿下開門紅。

洋基球場的容量是4萬6357人；當天的開幕日活動，共吸引4萬6172名球迷捧場，上座率達到97%。

巨人隊的先發右投是現年26歲、身高6呎1吋的韋柏（Logan T. Webb）；他以92球數主投6局三振對方12人次，遭到擊出4支安打責失4分。

屬於美國職棒大聯盟（MLB ）國家聯會西區小組的巨人隊遠道而來，這是一個並不尋常的橫跨聯會球賽。

洋基隊先發投手是現年32歲、身高6呎4吋的右投柯爾（Gerrit Alan Cole）。他已經5次當選全明星，當天使用95球主投6局，送出11次三振2次四壞球，被擊出3支安打沒有失分。

作東的洋基隊，2022年例行賽季戰績99勝63敗，是MLB美聯東區小組排行第一的球隊。洋基隊每年作戰的最高目標，都是成為美聯冠軍，並且坐上大聯盟年度總冠軍的寶座。

洋基隊和巨人隊本季首度對壘，焦點人物果然是現年30歲、身高6呎7吋的洋基隊右外野手賈吉（Aaron James Judge）。舊金山巨人隊曾在休季期間總動員想要爭取這位加州鄉親加盟，結果紐約洋基隊還是於2022年12月20日以3億美元價碼鎖定和他續約9年。

賈吉在例行賽季第一場賽事的第一局，就擊出中外野方向422英呎遠的陽春全壘打。球賽進行到第七局下，賈吉又擊出中外野方向一壘安打，掩護隊友返回本壘得到1分。

洋基隊本季有個美好的開始。