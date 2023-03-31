場邊人語／避免冷場 爭取流暢

美國職棒大聯盟（MLB ）這些日子以來，一直在尋思如何縮短每場比賽的時間，以及如何提速球賽的緊湊程度。

大聯盟的球隊在上個例行賽季，平均每場比賽費時3小時6分鐘。最近春季集訓期間，則將平均每一場比賽耗時減少到2小時36分鐘。

經過長期和球隊、球員、裁判代表溝通想法之後，大聯盟從3月30日起，針對投手登板部分做出修訂規定。

相關規定已經在小聯盟賽事，以及日前結束的春季集訓活動中試用。

修訂規則的重點是推行「限制投球時間」（Pitch Timer），也就是說出場投手在壘上無人時，必須要在15秒內將球投出；如果壘上有人時，則必須於20秒內將球投出，否則自動視為壞球一次。而打擊者在計時倒數8秒前，必須站在打擊區內，否則計好球一次。

根據最近的資料顯示，大聯盟現役大多數的投手，無論在壘上無人或壘上有人時平均出手的秒數，都高出剛修訂的規定15秒及20秒，因此這個例行賽，對於投球節奏一向較慢的投手是一個棘手的挑戰。

其次是「限制牽制次數」（two step-offs or pickoff attempts），指的是投手在每個打席只能牽制壘上跑者2次，如果牽制第3次其判罰將視其結果而定：

如果跑者安全回壘，投手牽制被判犯規，跑者可推進一個壘包；如果跑者出局，不算投手犯規；如果跑者已經上壘，也不算投手犯規；除此之外，如果壘上跑者成功推進，該打席的牽制次數則重新計算。

這種新制對於壘上有人時，投手可以透過牽制來調整情緒的情形，已經不能似以往一樣無限制地進行。同時這種發展對於擅長盜壘的跑者，在投手已經進行2次牽制的情形下，有助於增加盜壘成功率或因投手犯規增加推進壘包的機會。