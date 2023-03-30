場邊人語／例賽開始 穩健唯是

舊金山 巨人職業棒球隊3月27日晚間結束第30場春季訓練暖身賽之後，28日啟程東征，29日到達紐約市布朗士 區洋基 球場熱身，30日午後客場跨聯會挑戰紐約洋基職棒隊，自此展開這個例行賽季162場賽程。

巨人隊排定的先發投手是現年26歲、身高6呎1吋的韋布（Logan T. Webb）；他在最近兩個球季至少都有11勝，上個球季並且有15勝佳績。

巨人隊遠道而來，上個例行賽季的戰績是81勝81敗，在國聯西區小組排行第三。

洋基隊率先出場的投手，是現年32歲，身高6呎4吋的右投手柯爾（Gerrit Alan Cole）。他已經5次當選全明星，最近兩個球季至少都有13勝，2021年例行賽季則有16勝記錄。

作東的洋基隊，在2022年例行賽季戰績99勝63敗，居大聯盟美聯東區小組第一。

屬於美國職棒大聯盟（MLB）的30支球隊於3月30日(星期四）同時安排出場；美國各地的球迷當天可以從美東時間下午1時5分開始，在12個小時之內收看15場精彩的職棒賽事。

換句話說，至少有30名人氣旺盛的投手在30日的各場賽事中先發確定登場；他們之中有8人曾經是聯會年度最佳投手，還有21人擁有全明星資歷。其中也包括5名首次在開幕日露臉的新鮮人。

當天洋基隊和巨人隊雙方對壘，焦點人物其實是現年30歲、身高6呎7吋的右外野手賈吉（Aaron James Judge）。因為舊金山巨人隊曾經使盡全力想要爭取這位鄉親加盟，結果卻由紐約洋基隊於2022年12月20日以3億美元和他續約9年。