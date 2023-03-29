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場邊人語／高手開幕 成功之母

彭廣揚

現年34歲的右投手狄葛隆（Jacob Anthony deGrom），由紐約大都會隊轉而投效德州遊騎兵隊之後，立即擔負起2023年例行賽季開幕先發的重任。

遊騎兵隊在這個例行賽季，開始就有連續6次主場賽程。

狄葛隆身高6呎4吋，在大學時期，由游擊手改為投手；他於2014年5月15日在大聯盟亮相。

他在職業棒球天地已經四次入選全明星，並且榮獲過2014年度最佳新人獎，以及於2018年和2019年連續成為美國職棒大聯盟（MLB）國聯年度最佳投手。

2022年12月2日，他剛剛和遊騎兵隊簽訂為期5年總額超過1億8000萬元的合約。他在簽約後表示，非常滿意球隊對於完成爭奪大聯盟年度總冠軍的目標，所結合的人才和資源。

這是狄葛隆第4次在球隊開幕日先發登板。

德州遊騎兵隊預定在3月30日下午3時5分開始，在德州阿靈頓主場迎戰來自賓州費城的費城人隊。

費城人隊在2022年球季戰績87勝75敗，在大聯盟國聯東區小組名列第三。然而該球隊在季後賽連續闖過三關，只可惜在年度總冠軍爭奪賽時輸給休士頓太空人隊。

作客的費城人隊，當天將調派現年29歲的右投諾拉（Aaron Michael Nola）先發上陣。諾拉曾經在一場比賽之中，連續10次三振對方出局。

這是諾拉代表費城人隊第6次在開幕日率先出場。

費城 德州 太空人

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