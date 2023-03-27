我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

場邊人語／薛則開季 紀錄幾稀

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB) 紐約大都會隊25日正式宣布，現年38歲的右投手薛則（Maxwell  Martin Scherzer），銜命擔任例行賽季開幕先發。

薛則在大聯盟已經征戰15個球季，只有5個球季效力於美國聯盟的底特律老虎隊，其餘10個球季在國家聯盟4支球隊度過。

他共獲得3次聯盟年度最佳投手獎項，並且8次當選全明星。目前參加球隊春訓，三振打者表現搶眼。

這是薛則在職棒生涯第7次在例行賽季開幕日先發；他是大聯盟擁有個人3次在開幕日率先登板資歴，且單場累積三振次數在10次以上，僅有的5位投手。

其他投手包括前亞利桑納響尾蛇隊左投手，10次入選全明星的強森(Randall  David Johnson），以及來自多明尼加，前波士頓紅襪隊的右投手馬丁尼茲（Pedro Jaime Martínez）等。

薛則是這五名投手之中，唯一的連續3個球季（2018-2020)開幕日都亮相的投手。

薛則的隊友- 右投手韋蘭德（Justin  Brooks Verlander）擁有12次在例行賽季開幕日先發的經驗，在現役大聯盟球員之中少見。

薛則的老前輩-已故名人堂投手席佛（George  Thomas Seaver），則有16次在例行賽季開幕日率先登板的紀錄。

大都會 波士頓 MLB

上一則

MLB／難忘大谷「那顆噁心滑球」楚奧特：幸好我們現在同隊

下一則

NFL／羅傑斯交易案若破局 噴射機有兩備案

延伸閱讀

經典賽／ 韓投手「不得不」認日本厲害 日網批沒氣度

經典賽／ 韓投手「不得不」認日本厲害 日網批沒氣度
MLB／大聯盟市值榜 洋基71億衛冕…相當於道奇+水手

MLB／大聯盟市值榜 洋基71億衛冕…相當於道奇+水手
經典賽奪冠開香檳 日本投手竟因年紀太小不准飲酒

經典賽奪冠開香檳 日本投手竟因年紀太小不准飲酒
經典賽／投手大谷牛棚區待命 快輪到打者翔平再跑回去

經典賽／投手大谷牛棚區待命 快輪到打者翔平再跑回去

熱門新聞

世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠。（翻攝推特）

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

2023-03-21 22:57
達比修有。（美聯社）

經典賽冠軍戰／大谷9局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

2023-03-21 22:47
日本隊將與美國隊拚經典賽冠軍。（Getty Images）

經典賽／日本再見安打 6:5氣走墨西哥 將與美國爭冠

2023-03-20 22:53
經典賽日本隊休息區毫無垃圾。（取材自推特@michael_schlact）

經典賽／日本隊休息區超乾淨 整潔文化再次震驚全球

2023-03-22 22:54
獨行俠老闆庫班怒批裁判。（Getty Images）

NBA／遭勇士荒謬5打0 獨行俠老闆批裁判史上最嚴重失誤

2023-03-22 23:53
高橋宏斗找不牛棚，鏡頭全都錄。

經典賽／牛棚在這嗎？日投手場上迷路畫面曝光 網直呼可愛

2023-03-21 07:36

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？