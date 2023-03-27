場邊人語／薛則開季 紀錄幾稀

美國職棒大聯盟（MLB ) 紐約大都會 隊25日正式宣布，現年38歲的右投手薛則（Maxwell Martin Scherzer），銜命擔任例行賽季開幕先發。

薛則在大聯盟已經征戰15個球季，只有5個球季效力於美國聯盟的底特律老虎隊，其餘10個球季在國家聯盟4支球隊度過。

他共獲得3次聯盟年度最佳投手獎項，並且8次當選全明星。目前參加球隊春訓，三振打者表現搶眼。

這是薛則在職棒生涯第7次在例行賽季開幕日先發；他是大聯盟擁有個人3次在開幕日率先登板資歴，且單場累積三振次數在10次以上，僅有的5位投手。

其他投手包括前亞利桑納響尾蛇隊左投手，10次入選全明星的強森(Randall David Johnson），以及來自多明尼加，前波士頓 紅襪隊的右投手馬丁尼茲（Pedro Jaime Martínez）等。

薛則是這五名投手之中，唯一的連續3個球季（2018-2020)開幕日都亮相的投手。

薛則的隊友- 右投手韋蘭德（Justin Brooks Verlander）擁有12次在例行賽季開幕日先發的經驗，在現役大聯盟球員之中少見。

薛則的老前輩-已故名人堂投手席佛（George Thomas Seaver），則有16次在例行賽季開幕日率先登板的紀錄。