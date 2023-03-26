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大學男籃 爭冠預覧

彭廣揚

經過兩天、每天四場的淘汰賽，參加美國大學校際運動總會（NCAA) 年度男子籃球季後大賽的隊伍，再由16隊縮減為8強。

名列西區第一種子的堪薩斯大學男籃隊，已經於3月19日以71：72輸給阿肯色大學隊。其他三支分區種子球隊，東區普度大學於3月17日就在第一回合遭到淘汰；南區第一種子阿拉巴馬大學隊和中西區第一種子休士頓大學隊，同在3月24日晉級失敗。

最近一回合的比賽結果是：

東區第七種子密西根州立大學隊，在紐約市迎戰第三種子堪薩斯州立大學隊，以93：98見負。

西區第八種子阿肯色大學隊，在內華達州拉斯維加斯遭遇第四種子康州州立大學隊，以65：88惜敗。

東區第九種子佛羅里達大西洋大學隊，在紐約市岀戰第四種子田納西大學隊，以62：55笑納勝利。

西區第三種子岡薩加大學隊，在拉斯維加斯出賽第二種子洛杉磯加州大學隊，以79：76險勝。

南區第五種子聖地牙哥州立大學隊，在路易斯維爾會戰第一種子阿拉巴馬大學隊，以71：64奏捷。

在中西區排名第五中職的邁阿密大學隊在堪薩斯城，迎戰第一種子德州休士頓大學隊，終埸以89：75告捷。

名列南區第十五種子的普林斯頓大學隊，則在路易斯維爾出賽名列第六的克瑞頓大學隊；結果以75：86敗陣。

中西區第三種子哈維爾大學隊則是在堪薩斯城，和第二種子德州大學隊交戰；德州大學隊以83：71勝出。

美國大學校際運動總會年度男子籃球頂級聯賽總冠軍，預定於4月3日（周一）晚間在德州休士頓產生。

德州 休士頓 紐約市

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