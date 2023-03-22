場邊人語／美日爭冠 球迷樂觀

第五屆世界棒球經典賽 冠軍爭奪戰，由日本 隊和美國隊於3月21晚上7時起，在佛羅里達州邁阿密舉行比賽；美國隊在第一局上首先擊出二壘安打，第二局上再以一支406英呎遠的左外野全壘打先馳得點。

日本隊在第二局下也擊出右外野432英呎的全壘打追平。美國隊在第八局上又擊出436英呎遠的右外野陽春全壘打，美國隊末局竟然以2：3遭到大谷翔平在投手丘終結。

日本隊於是贏得第五屆世界棒球經典賽冠軍。

這是本屆經典賽看熱烈和說門道球迷都最期待的尖峰時段。

本屆經典賽冠軍大賽最大的懸念，就是選球工夫上乘的日本隊，在大谷翔平領銜之下，究竟如何面對美國隊鑽石打線的狂轟濫炸？還有雖然擁有耀眼投手陣容的日本隊，終究須要運用怎樣的策略才能有效壓制住美國隊的揮球搶攻嗎？

美國隊志在鄉親父老面前蟬連，先是以6：2擊敗英國隊，再以5：11輸給墨西哥 隊，所幸隨後連闖4關，擊敗加拿大隊、哥倫比亞隊、委內瑞拉隊和古巴隊。

日本隊6戰6勝，分別以7分差取勝中國隊、以9分差勝過南韓隊、8分差取勝捷克隊，6分差嬴澳大利亞隊，及6分差淘汰義大利隊，並且在第九局下以再見二壘安打氣走墨西哥隊。

日本隊的夢想，就是自從2006年以來，第三度榮登經典賽的冠軍，而美國隊的理想，則是在主場擊退日本隊，為東京夏季奥運痛失金牌報仇。