場邊人語／一路過關 才能奪冠

●在68支球隊的競技比賽之中，球隊勝出的關鍵，在於本身少犯錯，尤其是要避免頭重腳輕，也就是虎頭蛇尾。

換句話說，球隊的成熟程度，關係著季後聯賽的進程。

相關各個球隊的成熟穩重，主要可以從6個方面檢視：

是否能夠在防守端持續向對手進行半場或是全埸施壓？雖然美國大學校際男子籃球比賽沒有硬性規定必須採取人盯人方式的防守，可是壓廹性防守確實是致勝之寶。

球隊是否能夠管控本身犯規，減少對方站上罰球線會決定球賽的節奏、氣氛和計分板終極表現。

球隊的射手的發揮固然非常重要，可是在單淘汰的賽制中，「熱手」卻是亮點，畢竟特定射手得分是必須，熱手貢獻凱旋必需。

三分球是落實短兵相接戰陣布署的精華部分。美國大學男籃聯賽之中，大部分的球隊並沒有指定的三分球射手，如何解讀球場形勢和適當地指派逆轉或者絕殺任務，重要！

全體隊員務必共襄盛舉，是球隊在季後賽 走得遠原因所在。大學球員和職業球員最大的差別是後者個人分工明確，有計劃、有選擇性扮演领銜或者替補角色，然而大學球隊比較重視群策群力，特別是優勢互補以及享受「灰姑娘」式傳奇。

職業籃球運動員 必須面對球迷和球評長期、仔細的審視，然而大學籃球隊的成員，也要學著如何處理公共關係。目前的大學季後賽程，透過大眾傳播媒體、分眾傳媒平台、社交媒體管道，對於球隊和球員形成期望值和問責力，這是球場外的心理負擔。