場邊人語／甲子光陰 育才成蔭

●2023年3月8日晚間，來自紐約上州 的雪城大學男子籃球隊，在北卡羅萊納州客場以74：77落敗於威克佛瑞斯特（Wake Forest）大學，不僅就此結束例行賽季，也是和現年78歲的總教練貝罕（James Arthur Boeheim Jr.）道別之時。

貝罕是雪城大學的校友，在美國校際運動協會（NCAA）大學頂級聯賽執教47個球季，戰績是1015勝441敗；這個成績僅次於早他一步退休 的杜克大學總教練夏謝夫斯基（Michael William Krzyzewski）。

貝罕雖然在球場上脾氣暴躁，但始終是雪城大學高知名度的親善大使，每年有不少新鮮人慕名而來，校園人物和社區名人也非他莫屬。學校附近有一家餐館，甚至榮幸地立牌公告，長期為他準備專用停車位。

雪城大學男子籃球隊成軍已經有122個球季，累積戰績2074勝963敗，勝率為68.3%，是美國大學校際頂級聯賽的熱門隊伍。

該校曾經獲得10次例行賽季聯盟冠軍，5次聯盟年度冠軍；41次晉級季後賽 ，6次進入最後四強，並且在2003年季後賽第6回合，以81：78擊敗坎薩斯大學，奪得年度總冠軍。

貝罕總教練退休後，美國大學男子籃球天地的「老教練」真的是屈指可數了。