我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

場邊人語／甲子光陰 育才成蔭

彭廣揚

●2023年3月8日晚間，來自紐約上州的雪城大學男子籃球隊，在北卡羅萊納州客場以74：77落敗於威克佛瑞斯特（Wake Forest）大學，不僅就此結束例行賽季，也是和現年78歲的總教練貝罕（James Arthur Boeheim Jr.）道別之時。

貝罕是雪城大學的校友，在美國校際運動協會（NCAA）大學頂級聯賽執教47個球季，戰績是1015勝441敗；這個成績僅次於早他一步退休的杜克大學總教練夏謝夫斯基（Michael William Krzyzewski）。

貝罕雖然在球場上脾氣暴躁，但始終是雪城大學高知名度的親善大使，每年有不少新鮮人慕名而來，校園人物和社區名人也非他莫屬。學校附近有一家餐館，甚至榮幸地立牌公告，長期為他準備專用停車位。

雪城大學男子籃球隊成軍已經有122個球季，累積戰績2074勝963敗，勝率為68.3%，是美國大學校際頂級聯賽的熱門隊伍。

該校曾經獲得10次例行賽季聯盟冠軍，5次聯盟年度冠軍；41次晉級季後賽，6次進入最後四強，並且在2003年季後賽第6回合，以81：78擊敗坎薩斯大學，奪得年度總冠軍。

貝罕總教練退休後，美國大學男子籃球天地的「老教練」真的是屈指可數了。

退休 季後賽 紐約上州

上一則

經典賽／張育成獲選A組MVP 再現「敬禮」慶祝手勢

下一則

NFL／傑克森爭薪失利 烏鴉得利

延伸閱讀

管中閔新書憶「台大卡管」：搞我的人我永遠不會忘掉

管中閔新書憶「台大卡管」：搞我的人我永遠不會忘掉
大學15日撤吸菸區 癮君子盼給緩衝期

大學15日撤吸菸區 癮君子盼給緩衝期
張恩澤高中專研癌症 獲耶魯大學提前錄取

張恩澤高中專研癌症 獲耶魯大學提前錄取
耶魯大學提前錄取 張恩澤分享經驗

耶魯大學提前錄取 張恩澤分享經驗

熱門新聞

日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

2023-03-09 09:29

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

2023-03-10 10:36
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
勇士客場表現依然慘澹無比。(路透)

NBA／勇士4後衛先發被打敗 柯爾：我們或許太天真

2023-03-10 07:47
中國總教練崔諾盛讚大谷翔平。（美聯社）

經典賽／本想「震驚世界」卻慘敗 中國教頭：翔平就是翔平

2023-03-10 00:34
格林。（路透）

NBA／這兩人又內訌？波爾無視要球格林爆氣擺爛不打了

2023-03-08 03:46

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散