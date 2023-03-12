場邊人語／蛇行出沒 經營荒漠

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彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組的亞里桑納響尾蛇隊，2月27日起公開發售例行賽季單場門票，熱烈迎接球隊在大聯盟第25季征戰。

響尾蛇隊預定於4月6日晚間6時40分起，在主場迎戰洛杉磯道奇隊，揭開球季新幕。

響尾蛇隊成軍四分之一世紀以來，戰績1914勝2034負，勝率48.5%，曾經6次晉級季後賽，1次在聯會稱雄，並且曾有1次成功奪得年度總冠軍榮銜。

響尾蛇隊在最近5個球季連續錯過晉級季後賽，最近一次獲得小組冠軍是在2011年。球隊組建以來單季最佳作戰紀錄是1999年10月3日創下的100勝62負；單季最高贏球率為1999年締造的61.7%，單季最低贏球率為2004年留下的33.3%。

響尾蛇隊在1998年1月10日票房首次開張，3月31日對抗科羅拉多洛磯隊的門票才半天就搶購一空，當天吸引5萬179名球迷捧場。直到4月5日以3比2取勝舊金山巨人隊，才拿到建軍後第1勝。

球隊在1998年2月13日舉行首次春訓。1999年10月5日首次晉級季後賽。2000年5月13日，球隊完成9連勝。

2001年11月4日晚間於鳳凰城，響尾蛇隊在關鍵的第7戰，以3比2取勝紐約洋基隊，拿到建軍後第1次年度總冠軍。

響尾蛇隊上個球季戰績74勝88負，本季期望改善勝場次數超過80。

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