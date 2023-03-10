場邊人語／德州鉅富 鄉里造福

沒有他，德州 聖安東尼奧馬刺 隊根本不存在；由於他的慷慨解囊，奧斯丁德州大學的商學院才躋身全國排行榜首。

生於德州西部小城的億萬鉅富麥克孔茲（Billy Joe "Red" McCombs）創立了馬刺隊、投資 過丹佛金塊隊，擁有過明尼蘇達維京人隊，2月19日於德州逝世，享年95歲。

麥克孔茲是由經營汽車代理和維修生意起家，經營範圍逐漸擴展到能源、地產、大眾傳播，生前估計身家至少有15億美元。

德州人以這位生意人有著造福鄉里的善心為榮，德州大學的運動團隊以這名直話直說的校友為傲，整個聖安東尼奧地區的社區不斷地受惠於他的義舉，美國職業籃球和美式足球則因為它的投資眼光獲得發展。

馬刺隊本季慶祝成軍半世紀，球隊的前身原為美國職業籃球協會（American Basketball Association）達拉斯灌木欉（Chaparrals）隊，後來遷移到聖安東尼奧，改名為「馬刺」隊，於1976年8月5日加入美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）。當時還有3支球隊同時加入NBA，分別是新澤西籃網隊、印安納溜馬隊和丹佛金塊隊。

馬刺隊在成軍後7年內5次贏得小組冠軍，打響「難得（南德）籃球」名號。1986-87年例行賽季戰績雖然只有28勝54負，然而在1987年6月22日年度選秀活動，圈選身高7呎1吋的中鋒羅賓遜（David Maurice Robinson）為狀元，他直到1989年11月4日才正式在大聯盟亮相，10次當選全明星。

1988年5月27日，麥克孔茲成為馬刺隊唯一投資者，並且立即向球迷保證，馬刺隊絕對不他遷。1993年2月19日，麥克孔茲將球隊出售給有20名聖安東尼奧投資者組成的財團。同年11月5日球賽主場改到阿拉莫球場（Alamodome）。

1996年12月10日，馬刺隊禮聘波波維奇（Gregg Charles Popovich）出任總教練至今。

馬刺隊於1996-97年例行賽季戰績雖然只有20勝62負，然而在1997年5月18日年度選秀活動，圈選身高6呎11吋的前鋒鄧肯（Timothy Theodore Duncan）為狀元，他於1997年10月31日正式在大聯盟亮相，15次當選全明星。

1999年6月25日，馬刺隊擊敗紐約尼克隊，首次贏得大聯盟年度總冠軍。