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場邊人語／經典畫面 回憶綿綿

彭廣揚

期待大谷翔平（Shohei Ohtani）領銜，懐念鈴木一朗（Ichiro Suzuki）領陣。

日本，這些日子以來，各界迎接第五屆世界棒球經典賽的心情，比起最近一次在東京舉辦的夏季奧林匹克運動會時，更是熱絡，而且非常有期待。

日本代表隊的組成，從今年1月6日開始，就公布了首批12名球員的名單，其中包括超級巨星大谷翔平。

日本隊的球迷，不僅僅是從3月9日起，殷切期盼親眼見證國家代表隊，再一次在世界棒球的競技場上得勝，而且團隊能夠第3次榮登經典賽王座，落實「棒球之國」的美譽。

「日本野球連盟」原名為「日本職業野球聯盟」成立於1936年；三年後改為「日本野球連盟」；單一聯盟時期於1949年結束之後，進入中央聯盟和太平洋聯盟12支球隊並存的時期。

日本職業棒球的球迷、球探、球員和球隊，都是以前進花旗為調整目標，也就是說，能夠飄洋過海到太平洋的彼岸開創新天地。

1973年在日本愛知縣生西春日井郡豊山町出生的鈴木一朗，是最受日本球迷歡迎的球星，也是美國職棒大聯盟（MLB）知名度歷久不衰的外援。

他効力於美國職棒大聯盟19個球季3支球隊，共參加2653場比賽擊岀過3089支安打117支全壘打，平均打擊率.311。

可惜他從來未曾跟隨過紐約洋基隊、西雅圖水手隊、邁阿密馬林魚隊，奪得大聯盟年度總冠軍。

日本 大谷翔平 鈴木一朗

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