我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

場邊人語／改善待遇 努力參與

彭廣揚

現年34歲、9次當選全明星的後衞衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）在這個例行賽季，先以替補組織後衞的角色代表洛杉磯湖人上陣，2月22日起換穿洛杉磯快艇隊球衣之後，直到3月5日第六戰才贏得首次勝利。

當晚快艇隊在南加州主場以135比129取勝曼菲斯灰熊隊，取得本季第34次勝利。

衛斯特布魯克在湖人隊駐腳時間不長，最近兩個球季過得並不順遂，先發次數、投籃命中率、場均得分等各項數據都是歷年新低，他曾經針對勝負分別時刻，卻孤獨地坐在板凳上旁觀的待遇表示不滿。

他於2008年10月29日起在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）亮相，至今已經在14個球季代表5支球隊出賽過1079場比賽，其中為奧克拉荷馬城雷霆隊跨刀821場。

衛斯特布魯克在和快艇隊只簽下一年短約後，立即負擔起球隊先發組織後衛的重責大任。此舉表面上看起來與大聯盟的「年度第六人」獎項關係不大，然而他在這個例行賽季已經代表湖人隊，有49次替補上陣紀錄，使得他還是有資格候選獎項。

衛斯特布魯克職業籃球的生涯，單場最高得到58分，「大三元」198次，單埸最多籃板球21次，單場最多助攻24次。曾經有5個例行賽季每季助攻至少763次，是大聯盟身高6呎3吋以內的後衞最佳的表現之一。

衞斯特布魯克如今再度榮任先發，他會是及時雨嗎？

快艇 湖人 洛杉磯

上一則

NBA／杜蘭特主場首秀票價翻3倍 因傷缺陣「球迷成輸家」

下一則

MLB／洋基與勇士交易 曾想送走賈吉

延伸閱讀

NBA／仍想爭年度第6人 衛少：我在湖人取得很大成功

NBA／仍想爭年度第6人 衛少：我在湖人取得很大成功
NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態
NBA／自認非一哥的料 喬治：我能和任何人搭配

NBA／自認非一哥的料 喬治：我能和任何人搭配
NBA／自認不是當一哥的料 喬治：我能和任何人搭配

NBA／自認不是當一哥的料 喬治：我能和任何人搭配

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

2023-03-05 07:47

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回