場邊人語／改善待遇 努力參與

現年34歲、9次當選全明星的後衞衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）在這個例行賽季，先以替補組織後衞的角色代表洛杉磯湖人 上陣，2月22日起換穿洛杉磯快艇 隊球衣之後，直到3月5日第六戰才贏得首次勝利。

當晚快艇隊在南加州主場以135比129取勝曼菲斯灰熊隊，取得本季第34次勝利。

衛斯特布魯克在湖人隊駐腳時間不長，最近兩個球季過得並不順遂，先發次數、投籃命中率、場均得分等各項數據都是歷年新低，他曾經針對勝負分別時刻，卻孤獨地坐在板凳上旁觀的待遇表示不滿。

他於2008年10月29日起在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）亮相，至今已經在14個球季代表5支球隊出賽過1079場比賽，其中為奧克拉荷馬城雷霆隊跨刀821場。

衛斯特布魯克在和快艇隊只簽下一年短約後，立即負擔起球隊先發組織後衛的重責大任。此舉表面上看起來與大聯盟的「年度第六人」獎項關係不大，然而他在這個例行賽季已經代表湖人隊，有49次替補上陣紀錄，使得他還是有資格候選獎項。

衛斯特布魯克職業籃球的生涯，單場最高得到58分，「大三元」198次，單埸最多籃板球21次，單場最多助攻24次。曾經有5個例行賽季每季助攻至少763次，是大聯盟身高6呎3吋以內的後衞最佳的表現之一。

衞斯特布魯克如今再度榮任先發，他會是及時雨嗎？