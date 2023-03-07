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場邊人語／本人現身 尺寸是真

彭廣揚

資訊泛濫，球隊深算。

美國職業美式足球大聯盟（NFL) 各個球隊的球探，3月2日到5日之間，齊聚在印地安納州印第安納雅波里斯，趕在各支球隊參加年度選秀活動之前，針對部分新血進行另一輪以面試和近視為主的「球探會」（The NFL Scouting Combine）。

這項活動主要是為合格的大學美式足球運動員，搭建參加職業運動天地的橋樑。從大聯盟的專業角度出發，他們想利用這個機會，透過針對性的問與答，準確地掌握個人相關敏感訊息，並且在要求特定人選放棄基本權利情況之下，就是近核實重要評估需求的參數。

來自阿拉巴馬大學、現年21歲的四分衞楊恩（Bryce Christopher Young），雖然只是大三的學生，卻有可能成為今年度大聯盟選秀的狀元。

在大聯盟的32支球隊之中，不只是僅有一支球隊已經在盡力運作爭取楊恩加盟，而且芝加哥熊隊更是公開宣布最強烈的企圖心。

楊恩於3月5日在球探、球隊和球迷的矚目之下，終於公開了自己的身高和體重。他的身高是5呎10又1/8吋，體重為204 磅。這些數據，促使他名列自從1967年以來，大聯盟選秀名單中最「迷你」型四分衞之一。

阿拉巴馬大學公布楊恩的身高6呎，體重194磅。

關於楊恩身高體重的「如果」假設是：他太瘦的話，容易被防守球員擒殺，他不夠高，以致看不遠和穿不透。

真的如此嗎？

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