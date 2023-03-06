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場邊人語／經典競技 各方雲集

彭廣揚

第五屆世界經典棒球賽（The World Baseball Classic）3月8日起正式在日本東京和台灣台中開幕，21日在美國佛羅里達州邁阿密閉幕。

從2006年以來，日本隊曾經兩度榮獲經典賽冠軍，美國隊參加本屆比賽志在衛冕冠軍，多明尼加隊目前行情最佳，古巴隊則是從來實力不凡。

經典賽預賽階段4個小組是採取循環賽制，共有40場比賽；再由各組的前2名晉級8強「淘汰賽」，合計再打4場賽事，分別由B組第2對上A組第1、A組第2對上B組第1、C組第2對上D組第1、D組第2對上C組第1。4隊獲勝方進入4強「準決賽」，共有2場賽事；最後由2隊獲勝方進入爭奪冠軍的「決賽」。

整個經典賽全部賽程共有47場。

來自東北亞日本、南韓、台灣和澳洲的球隊都對這次國際競賽有所期待。

八個來自拉丁美洲地區的代表隊陣容都很堅實，包括古巴、多明尼加、哥倫比亞、墨西哥、波多黎各、尼加拉瓜、委內瑞拉、巴拿馬。

由於日本政府的口罩政策尚未完全鬆綁，日本棒球迷這次賽事期間，在東京巨蛋球場内，只可以在比賽現場「罩的住」時，才能做出擊鼓、鳴號和哼唱等啦啦隊助興的動作。

至於在美國和台灣，棒球迷根本不用擔心需要掩鼻、遮口觀看經典賽事。

日本 古巴 澳洲

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